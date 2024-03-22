22 марта 2024

Пермяки несут цветы в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Утром после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» жители Перми несут цветы к мемориалу в центре города. Гвоздики оставляют у мемориала в сквере Уральских Добровольцев, который был установлен после смертельного пожара в местном клубе «Хромая лошадь», передает корреспондент URA.RU.

«У мемориала с утра появились свежие цветы. Также на экране ТЦ „Колизей“ вывели изображение траурной свечи и подпись „22.03.2024“. Под экраном тоже лежат цветы», — сообщает журналист.

Сегодня в Пермском крае по распоряжению губернатора отменены все развлекательные мероприятия. Вузы отменили очные занятия. В школах перенесли дни открытых дверей для будущих первоклассников.

теракт в «Крокус Сити Холле
Цветы у мемориала в сквере Уральских Добровольцев
Фото:
теракт в «Крокус Сити Холле
Рекламный экран на ТЦ «Колизей»
Фото:
теракт в «Крокус Сити Холле
У ТЦ тоже цветы
Фото:

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Утром после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» жители Перми несут цветы к мемориалу в центре города. Гвоздики оставляют у мемориала в сквере Уральских Добровольцев, который был установлен после смертельного пожара в местном клубе «Хромая лошадь», передает корреспондент URA.RU. «У мемориала с утра появились свежие цветы. Также на экране ТЦ „Колизей“ вывели изображение траурной свечи и подпись „22.03.2024“. Под экраном тоже лежат цветы», — сообщает журналист. Сегодня в Пермском крае по распоряжению губернатора отменены все развлекательные мероприятия. Вузы отменили очные занятия. В школах перенесли дни открытых дверей для будущих первоклассников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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