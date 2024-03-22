Утром после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» жители Перми несут цветы к мемориалу в центре города. Гвоздики оставляют у мемориала в сквере Уральских Добровольцев, который был установлен после смертельного пожара в местном клубе «Хромая лошадь», передает корреспондент URA.RU.
«У мемориала с утра появились свежие цветы. Также на экране ТЦ „Колизей“ вывели изображение траурной свечи и подпись „22.03.2024“. Под экраном тоже лежат цветы», — сообщает журналист.
Сегодня в Пермском крае по распоряжению губернатора отменены все развлекательные мероприятия. Вузы отменили очные занятия. В школах перенесли дни открытых дверей для будущих первоклассников.
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Утром после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» жители Перми несут цветы к мемориалу в центре города. Гвоздики оставляют у мемориала в сквере Уральских Добровольцев, который был установлен после смертельного пожара в местном клубе «Хромая лошадь», передает корреспондент URA.RU. «У мемориала с утра появились свежие цветы. Также на экране ТЦ „Колизей“ вывели изображение траурной свечи и подпись „22.03.2024“. Под экраном тоже лежат цветы», — сообщает журналист. Сегодня в Пермском крае по распоряжению губернатора отменены все развлекательные мероприятия. Вузы отменили очные занятия. В школах перенесли дни открытых дверей для будущих первоклассников.