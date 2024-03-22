22 марта 2024

Пермякам назвали телефоны для психологической помощи из-за теракта

Пермякам окажут психологическую помощь из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, телефон в руках
В Перми работают телефоны психологической помощи Фото:
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Жители Пермского края могут получить психологическую помощь в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Информация об этом опубликована в telegram-канале «Минтерразвития Прикамья».

«Минтерразвития выражает искренние соболезнования пострадавшим и их семьям в связи с терактом в Подмосковье. Если вам или вашим близким необходима экстренная психологическая помощь, то можно позвонить по телефону: 8-800-77-51-717», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Кроме того, действуют следующие телефоны:

  • бесплатный круглосуточный телефон доверия по экстренной психологической помощи для жителей Пермского края 8-800-2008-911;
  • телефон доверия краевого кризисного центра: 8 (342) 281-26-66;
  • единый телефон доверия МЧС России: +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01;
  • круглосуточная «горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989-50-50.

Также работает линия психологической помощи Красного Креста: +7 (800) 250-18-59, отметили представители ведомства.

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Жители Пермского края могут получить психологическую помощь в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Информация об этом опубликована в telegram-канале «Минтерразвития Прикамья». «Минтерразвития выражает искренние соболезнования пострадавшим и их семьям в связи с терактом в Подмосковье. Если вам или вашим близким необходима экстренная психологическая помощь, то можно позвонить по телефону: 8-800-77-51-717», — говорится в сообщении представителей ведомства. Кроме того, действуют следующие телефоны: Также работает линия психологической помощи Красного Креста: +7 (800) 250-18-59, отметили представители ведомства. Утром после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» жители Перми несут цветы к мемориалу в центре города. Гвоздики оставляют у мемориала в сквере Уральских Добровольцев, который был установлен после смертельного пожара в местном клубе «Хромая лошадь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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