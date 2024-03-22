Пермякам назвали телефоны для психологической помощи из-за теракта

Пермякам окажут психологическую помощь из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

В Перми работают телефоны психологической помощи Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Жители Пермского края могут получить психологическую помощь в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Информация об этом опубликована в telegram-канале «Минтерразвития Прикамья». «Минтерразвития выражает искренние соболезнования пострадавшим и их семьям в связи с терактом в Подмосковье. Если вам или вашим близким необходима экстренная психологическая помощь, то можно позвонить по телефону: 8-800-77-51-717», — говорится в сообщении представителей ведомства. Кроме того, действуют следующие телефоны: бесплатный круглосуточный телефон доверия по экстренной психологической помощи для жителей Пермского края 8-800-2008-911;

телефон доверия краевого кризисного центра: 8 (342) 281-26-66;

единый телефон доверия МЧС России: +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01;

круглосуточная «горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989-50-50. Также работает линия психологической помощи Красного Креста: +7 (800) 250-18-59, отметили представители ведомства. Новость по теме В «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек: что известно к утру после теракта Утром после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» жители Перми несут цветы к мемориалу в центре города. Гвоздики оставляют у мемориала в сквере Уральских Добровольцев, который был установлен после смертельного пожара в местном клубе «Хромая лошадь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Пермского края могут получить психологическую помощь в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Информация об этом опубликована в telegram-канале «Минтерразвития Прикамья». «Минтерразвития выражает искренние соболезнования пострадавшим и их семьям в связи с терактом в Подмосковье. Если вам или вашим близким необходима экстренная психологическая помощь, то можно позвонить по телефону: 8-800-77-51-717», — говорится в сообщении представителей ведомства. Кроме того, действуют следующие телефоны: Также работает линия психологической помощи Красного Креста: +7 (800) 250-18-59, отметили представители ведомства. Утром после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» жители Перми несут цветы к мемориалу в центре города. Гвоздики оставляют у мемориала в сквере Уральских Добровольцев, который был установлен после смертельного пожара в местном клубе «Хромая лошадь».