Пермякам назвали телефоны для психологической помощи из-за теракта

Жители Пермского края могут получить психологическую помощь в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Информация об этом опубликована в telegram-канале «Минтерразвития Прикамья».
«Минтерразвития выражает искренние соболезнования пострадавшим и их семьям в связи с терактом в Подмосковье. Если вам или вашим близким необходима экстренная психологическая помощь, то можно позвонить по телефону: 8-800-77-51-717», — говорится в сообщении представителей ведомства.
Кроме того, действуют следующие телефоны:
- бесплатный круглосуточный телефон доверия по экстренной психологической помощи для жителей Пермского края 8-800-2008-911;
- телефон доверия краевого кризисного центра: 8 (342) 281-26-66;
- единый телефон доверия МЧС России: +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01;
- круглосуточная «горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989-50-50.
Также работает линия психологической помощи Красного Креста: +7 (800) 250-18-59, отметили представители ведомства.
Утром после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» жители Перми несут цветы к мемориалу в центре города. Гвоздики оставляют у мемориала в сквере Уральских Добровольцев, который был установлен после смертельного пожара в местном клубе «Хромая лошадь».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.