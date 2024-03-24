Минздрав Подмосковья опубликовал новые списки пострадавших в «Крокусе»

Число пострадавших в теракте в «Крокусе» достигло 182

24 марта 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске пострадало 182 человека. Обновленные списки опубликовал Минздрав Подмосковья. «Число пострадавших увеличилось до 182 человек», — говорится на сайте Минздрава. По состоянию на 20:30 24 марта в больницах Москвы и области находится 101 человек, 20 пациентов выписаны из медучреждений. Помимо этого, 61 пострадавший получает лечение амбулаторно. Вечером 22 марта перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и использовала зажигательные шашки. Все преступники были оперативно задержаны. В России 24 марта объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта.