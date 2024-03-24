24 марта 2024

Минздрав Подмосковья опубликовал новые списки пострадавших в «Крокусе»

Число пострадавших в теракте в «Крокусе» достигло 182
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"Колокол памяти" акция у памятника жертвам политических репрессий на проспекте Сахарова. Москва, траур, гвоздики, стена скорби, памятник жертвам политических репрессий, память
Минздрав Московской области обновил данные о пострадавших Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске пострадало 182 человека. Обновленные списки опубликовал Минздрав Подмосковья.

«Число пострадавших увеличилось до 182 человек», — говорится на сайте Минздрава. По состоянию на 20:30 24 марта в больницах Москвы и области находится 101 человек, 20 пациентов выписаны из медучреждений. Помимо этого, 61 пострадавший получает лечение амбулаторно.

Вечером 22 марта перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и использовала зажигательные шашки. Все преступники были оперативно задержаны. В России 24 марта объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта.

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В результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске пострадало 182 человека. Обновленные списки опубликовал Минздрав Подмосковья. «Число пострадавших увеличилось до 182 человек», — говорится на сайте Минздрава. По состоянию на 20:30 24 марта в больницах Москвы и области находится 101 человек, 20 пациентов выписаны из медучреждений. Помимо этого, 61 пострадавший получает лечение амбулаторно. Вечером 22 марта перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям и использовала зажигательные шашки. Все преступники были оперативно задержаны. В России 24 марта объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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