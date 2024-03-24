Происшествия Пожары Екатеринбуржец сгорел во время пожара в квартире 25 марта 2024 в 00:18 Размер текста - 17 + Из горящего дома эвакуировались 13 человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 24 марта загорелась квартира в доме на улице Металлургов. Из здания эвакуировали 13 человек, находящийся в квартире мужчина скончался. Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС Свердловской области. «Сын пришел со смены, они выпили с отцом. Парень отошел в магазин, а когда вернулся, в квартире уже был пожар. Сыну 34 года, погибшему — 57. Квартира принадлежала матери погибшего, — рассказал очевидец происшествия E1.RU. Сына мужчины доставили в отдел полиции для дачи показаний. На сайте МЧС говорится, что пожар распространился на площади 15 квадратных метров. В тушении возгорания участвовали 11 пожарников и 4 спецмашины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге вечером 24 марта загорелась квартира в доме на улице Металлургов. Из здания эвакуировали 13 человек, находящийся в квартире мужчина скончался. Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС Свердловской области. «Сын пришел со смены, они выпили с отцом. Парень отошел в магазин, а когда вернулся, в квартире уже был пожар. Сыну 34 года, погибшему — 57. Квартира принадлежала матери погибшего, — рассказал очевидец происшествия E1.RU. Сына мужчины доставили в отдел полиции для дачи показаний. На сайте МЧС говорится, что пожар распространился на площади 15 квадратных метров. В тушении возгорания участвовали 11 пожарников и 4 спецмашины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям