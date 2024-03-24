24 марта 2024
23 марта 2024

Екатеринбуржец сгорел во время пожара в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Из горящего дома эвакуировались 13 человек (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 24 марта загорелась квартира в доме на улице Металлургов. Из здания эвакуировали 13 человек, находящийся в квартире мужчина скончался. Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС Свердловской области.

«Сын пришел со смены, они выпили с отцом. Парень отошел в магазин, а когда вернулся, в квартире уже был пожар. Сыну 34 года, погибшему — 57. Квартира принадлежала матери погибшего, — рассказал очевидец происшествия E1.RU. Сына мужчины доставили в отдел полиции для дачи показаний.

На сайте МЧС говорится, что пожар распространился на площади 15 квадратных метров. В тушении возгорания участвовали 11 пожарников и 4 спецмашины.

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В Екатеринбурге вечером 24 марта загорелась квартира в доме на улице Металлургов. Из здания эвакуировали 13 человек, находящийся в квартире мужчина скончался. Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС Свердловской области. «Сын пришел со смены, они выпили с отцом. Парень отошел в магазин, а когда вернулся, в квартире уже был пожар. Сыну 34 года, погибшему — 57. Квартира принадлежала матери погибшего, — рассказал очевидец происшествия E1.RU. Сына мужчины доставили в отдел полиции для дачи показаний. На сайте МЧС говорится, что пожар распространился на площади 15 квадратных метров. В тушении возгорания участвовали 11 пожарников и 4 спецмашины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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