Екатеринбуржец сгорел во время пожара в квартире

В Екатеринбурге вечером 24 марта загорелась квартира в доме на улице Металлургов. Из здания эвакуировали 13 человек, находящийся в квартире мужчина скончался. Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС Свердловской области.
«Сын пришел со смены, они выпили с отцом. Парень отошел в магазин, а когда вернулся, в квартире уже был пожар. Сыну 34 года, погибшему — 57. Квартира принадлежала матери погибшего, — рассказал очевидец происшествия E1.RU. Сына мужчины доставили в отдел полиции для дачи показаний.
На сайте МЧС говорится, что пожар распространился на площади 15 квадратных метров. В тушении возгорания участвовали 11 пожарников и 4 спецмашины.
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