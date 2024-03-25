Какие еще были трагедии в нацпарке, где погиб курганский фотограф

В нацпарке, где трагически погиб курганский фотограф, ранее умирали туристы

25 марта 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

В 2021 году трагедия в горах Коми случилась с туристами из Перми (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В национальном парке «Югыд Ва» в республике Коми, где погиб курганский фотограф в результате схождения лавины, ранее случались подобные трагедии. Об этом сообщали несколько российских средств массовой информации. «По данным следствия, 2 апреля с одной из горных вершин, расположенных с восточной стороны горы Сабля в районе базы „Озерная“, что в 100 км от города Печора, сошла лавина, снежный покров которой накрыл группу из трех туристов, передвигавшихся по местности на снегоходах. В результате 29-летний и 34-летний участники группы погибли от общего переохлаждения организма. 43-летний мужчина смог выбраться из-под снежного покрова самостоятельно», — сообщало информационное агентство Тасс со ссылкой на следственные органы. Происходили описываемые события в 2021 году. Издательский дом «Комсомольская правда» писал, что в 2021 году под снежной лавиной погибли туристы из Перми. Также, «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что выживший мужчина неоднократно посещал национальный парк, где его хорошо знают местные спасатели и администрация. Трое пермских туристов, как писал ИД, после регистрации поездки отправились на двух снегоходах со стороны Печоры к горе Аранец. Выживший турист до трагедии, по словам источника «Комсомольской правды», вел группу — он был впереди на несколько десятков метров. По словам источника, события развивались стремительно: вокруг внезапно стемнело, и снежная лавина снесла его вместе со снегоходом. Мужчина остался на поверхности без сознания. Затем, как пишет ИД, мужчина очнулся и начал искать товарищей, разгребая часами горы снега, а с наступлением темноты отправился на базу дожидаться рассвета. «Утром он отправился на место трагедии, откопал тела друзей и доставил их к базе Озерной», — указано на сайте. По данным из открытых источников также известно, что национальный парк «Югыд Ва» был основан в 23 апреля 1994 года. Курганский фотограф Сергей Пашнов, известный своими пейзажными фотографиями трагически погиб за месяц до 30-летнего юбилея основания парка. Ранее URA.RU сообщило, что в горах Коми пропал курганский фотограф. Утром 23 марта сошла лавина, под снегом которой погибло двое туристов, среди которых был фотограф Сергей Пашнов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В национальном парке «Югыд Ва» в республике Коми, где погиб курганский фотограф в результате схождения лавины, ранее случались подобные трагедии. Об этом сообщали несколько российских средств массовой информации. «По данным следствия, 2 апреля с одной из горных вершин, расположенных с восточной стороны горы Сабля в районе базы „Озерная“, что в 100 км от города Печора, сошла лавина, снежный покров которой накрыл группу из трех туристов, передвигавшихся по местности на снегоходах. В результате 29-летний и 34-летний участники группы погибли от общего переохлаждения организма. 43-летний мужчина смог выбраться из-под снежного покрова самостоятельно», — сообщало информационное агентство Тасс со ссылкой на следственные органы. Происходили описываемые события в 2021 году. Издательский дом «Комсомольская правда» писал, что в 2021 году под снежной лавиной погибли туристы из Перми. Также, «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что выживший мужчина неоднократно посещал национальный парк, где его хорошо знают местные спасатели и администрация. Трое пермских туристов, как писал ИД, после регистрации поездки отправились на двух снегоходах со стороны Печоры к горе Аранец. Выживший турист до трагедии, по словам источника «Комсомольской правды», вел группу — он был впереди на несколько десятков метров. По словам источника, события развивались стремительно: вокруг внезапно стемнело, и снежная лавина снесла его вместе со снегоходом. Мужчина остался на поверхности без сознания. Затем, как пишет ИД, мужчина очнулся и начал искать товарищей, разгребая часами горы снега, а с наступлением темноты отправился на базу дожидаться рассвета. «Утром он отправился на место трагедии, откопал тела друзей и доставил их к базе Озерной», — указано на сайте. По данным из открытых источников также известно, что национальный парк «Югыд Ва» был основан в 23 апреля 1994 года. Курганский фотограф Сергей Пашнов, известный своими пейзажными фотографиями трагически погиб за месяц до 30-летнего юбилея основания парка. Ранее URA.RU сообщило, что в горах Коми пропал курганский фотограф. Утром 23 марта сошла лавина, под снегом которой погибло двое туристов, среди которых был фотограф Сергей Пашнов.