Бастрыкин: теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован

Теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательно подготовлен и спланирован. Об этом доложил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин президенту Владимиру Путину.
«Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен», — сказал Бастрыкин в ходе совещания с президентом. Запись разговора была опубликована на сайте Кремля.
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