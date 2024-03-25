Бастрыкин: теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован

26 марта 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательно подготовлен и спланирован. Об этом доложил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин президенту Владимиру Путину. «Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен», — сказал Бастрыкин в ходе совещания с президентом. Запись разговора была опубликована на сайте Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательно подготовлен и спланирован. Об этом доложил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин президенту Владимиру Путину. «Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен», — сказал Бастрыкин в ходе совещания с президентом. Запись разговора была опубликована на сайте Кремля.