25 марта 2024

Бастрыкин: теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован

© Служба новостей «URA.RU»
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Теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательно подготовлен и спланирован. Об этом доложил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин президенту Владимиру Путину.

«Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен», — сказал Бастрыкин в ходе совещания с президентом. Запись разговора была опубликована на сайте Кремля.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательно подготовлен и спланирован. Об этом доложил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин президенту Владимиру Путину. «Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен», — сказал Бастрыкин в ходе совещания с президентом. Запись разговора была опубликована на сайте Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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