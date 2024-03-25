К пермскому осужденному экс-депутату Телепневу подали иск из-за вывески

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия. Ответчиками выступают бывший депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнев, отбывающий срок в колонии, а также его супруга. Поводом для иска послужила вывеска на фасаде здания, входящего в состав памятника архитектуры на улице Сибирская, 19А.
«Ответчики допустили размещение на фасаде этого здания вывески, проект которой не был согласован с органом госохраны. На фасаде памятника также размещен световой короб. Тем самым допущено нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Требование взыскать неустойку истец заявил на случай того, если Телепневы не исполнят решение суда. Оно должно также побудить владельцев помещения своевременно исполнить судебный акт в случае удовлетворения исковых требований», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на инспекцию по охране памятников.
Издание уточняет, что Александр и Юлия Телепневы являются владельцами помещения, входящего в состав памятника архитектуры на улице Сибирская, 19А. Объект культурного наследия называется «Дом А. С. Алина, где в 1916–1920 годах жили Б. Д. Греков, А. А. Фридман». По данным сервиса «ДубльГИС», в здании находятся бар «Настойчивость», департамент образования Перми, пермское общество российских немцев «Видергебурт» и другие организации.
Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев отбывает срок в колонии строгого режима за дебош в развлекательном заведении. В ночь на 30 апреля 2022 года Телепнев, находясь в пермском баре «Наташа», кидался мебелью и посудой в посетителей и сотрудников. В марте 2023 года суд приговорил экс-депутата к четырем годам лишения свободы.
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