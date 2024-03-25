25 марта 2024

В пермском парке «Счастье есть» поставят новую карусель за 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Карусель предназначена для детей старше 10 лет
Карусель предназначена для детей старше 10 лет Фото:

В Перми в парке «Счастье есть» установят новый аттракцион. Это карусель, на монтаж которой выделяется 10 млн рублей. Работу по установке необходимо провести до конца апреля.

«Аттракцион предназначен для детей старше 10 лет. В карусели будет не менее 8 пассажирских модулей. Они могут вращаться быстрее 18 оборотов в минуту», — сообщила интернет-газета «Текст».

Парк в пермском микрорайоне Закамск открыли в 1971 году. В 2014 году его назвали «Счастье есть». Территория составляет 1,7 гектаров. На территории парка расположены различные аттракционы – от детских до экстремальных.

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В Перми в парке «Счастье есть» установят новый аттракцион. Это карусель, на монтаж которой выделяется 10 млн рублей. Работу по установке необходимо провести до конца апреля. «Аттракцион предназначен для детей старше 10 лет. В карусели будет не менее 8 пассажирских модулей. Они могут вращаться быстрее 18 оборотов в минуту», — сообщила интернет-газета «Текст». Парк в пермском микрорайоне Закамск открыли в 1971 году. В 2014 году его назвали «Счастье есть». Территория составляет 1,7 гектаров. На территории парка расположены различные аттракционы – от детских до экстремальных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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