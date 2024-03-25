В пермском парке «Счастье есть» поставят новую карусель за 10 млн рублей

Карусель предназначена для детей старше 10 лет
В Перми в парке «Счастье есть» установят новый аттракцион. Это карусель, на монтаж которой выделяется 10 млн рублей. Работу по установке необходимо провести до конца апреля.
«Аттракцион предназначен для детей старше 10 лет. В карусели будет не менее 8 пассажирских модулей. Они могут вращаться быстрее 18 оборотов в минуту», — сообщила интернет-газета «Текст».
Парк в пермском микрорайоне Закамск открыли в 1971 году. В 2014 году его назвали «Счастье есть». Территория составляет 1,7 гектаров. На территории парка расположены различные аттракционы – от детских до экстремальных.
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