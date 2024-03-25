25 марта 2024

На время суда глава пермского «Центра исторической памяти» останется в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемому продлили срок содержания в СИЗО
Обвиняемому продлили срок содержания в СИЗО Фото:

Индустриальный районный суд краевой столицы оставил в СИЗО руководителя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Он пробудет там до 13 июля.

«Индустриальный районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о попытке контрабанды архивов. Александру Чернышову до 13 июля продлили срок содержания в СИЗО», — сообщило издание Properm.

Чернышов обвиняется в попытке контрабанды культурных ценностей за пределы РФ. Вместе с ним по уголовному делу проходит бывший председатель пермского отделения «Мемориала» (признан в РФ НКО-иноагентом и ликвидирован) Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). Чернышов был задержан в Москве в мае 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО.

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Индустриальный районный суд краевой столицы оставил в СИЗО руководителя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Он пробудет там до 13 июля. «Индустриальный районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о попытке контрабанды архивов. Александру Чернышову до 13 июля продлили срок содержания в СИЗО», — сообщило издание Properm. Чернышов обвиняется в попытке контрабанды культурных ценностей за пределы РФ. Вместе с ним по уголовному делу проходит бывший председатель пермского отделения «Мемориала» (признан в РФ НКО-иноагентом и ликвидирован) Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). Чернышов был задержан в Москве в мае 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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