25 марта 2024

В пермском минприроды объяснили интерес силовиков к замминистра Скворцову

Обыски в пермском минприроды связаны с очисткой рек в 2022 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирком. Курган, чиновник, часы, руки
Чиновники министерства дают правоохранителям необходимую информацию Фото:

Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Вадим Скворцов взаимодействует со следствием потому, что уголовное дело касается очистки реr, которую он курировал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минприроды.

«Взаимодействие правоохранительных органов с замглавы ведомства Вадимом Скворцовым идет в рамках его курируемого направления — управления минеральных и водных ресурсов. К самому нему претензий нет», — пояснили в министерстве.

В минприроды уточнили, что уголовное дело возбуждено из-за ущерба, который был причинен одним из подрядчиков в 2022 году. Подрядчик тогда занимался очисткой рек. Сам Скворцов в это время в министерстве еще не работал.

Силовики пришли в минприроды утром. Они провели обыски и опросили ряд чиновников, которые могут дать показания в рамках возбужденного уголовного дела.

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Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Вадим Скворцов взаимодействует со следствием потому, что уголовное дело касается очистки реr, которую он курировал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минприроды. «Взаимодействие правоохранительных органов с замглавы ведомства Вадимом Скворцовым идет в рамках его курируемого направления — управления минеральных и водных ресурсов. К самому нему претензий нет», — пояснили в министерстве. В минприроды уточнили, что уголовное дело возбуждено из-за ущерба, который был причинен одним из подрядчиков в 2022 году. Подрядчик тогда занимался очисткой рек. Сам Скворцов в это время в министерстве еще не работал. Силовики пришли в минприроды утром. Они провели обыски и опросили ряд чиновников, которые могут дать показания в рамках возбужденного уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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