В пермском минприроды объяснили интерес силовиков к замминистра Скворцову

Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Вадим Скворцов взаимодействует со следствием потому, что уголовное дело касается очистки реr, которую он курировал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минприроды.
«Взаимодействие правоохранительных органов с замглавы ведомства Вадимом Скворцовым идет в рамках его курируемого направления — управления минеральных и водных ресурсов. К самому нему претензий нет», — пояснили в министерстве.
В минприроды уточнили, что уголовное дело возбуждено из-за ущерба, который был причинен одним из подрядчиков в 2022 году. Подрядчик тогда занимался очисткой рек. Сам Скворцов в это время в министерстве еще не работал.
Силовики пришли в минприроды утром. Они провели обыски и опросили ряд чиновников, которые могут дать показания в рамках возбужденного уголовного дела.
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