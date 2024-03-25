В пермском минприроды объяснили интерес силовиков к замминистра Скворцову

Обыски в пермском минприроды связаны с очисткой рек в 2022 году

26 марта 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Чиновники министерства дают правоохранителям необходимую информацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Вадим Скворцов взаимодействует со следствием потому, что уголовное дело касается очистки реr, которую он курировал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минприроды. «Взаимодействие правоохранительных органов с замглавы ведомства Вадимом Скворцовым идет в рамках его курируемого направления — управления минеральных и водных ресурсов. К самому нему претензий нет», — пояснили в министерстве. В минприроды уточнили, что уголовное дело возбуждено из-за ущерба, который был причинен одним из подрядчиков в 2022 году. Подрядчик тогда занимался очисткой рек. Сам Скворцов в это время в министерстве еще не работал. Силовики пришли в минприроды утром. Они провели обыски и опросили ряд чиновников, которые могут дать показания в рамках возбужденного уголовного дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Вадим Скворцов взаимодействует со следствием потому, что уголовное дело касается очистки реr, которую он курировал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минприроды. «Взаимодействие правоохранительных органов с замглавы ведомства Вадимом Скворцовым идет в рамках его курируемого направления — управления минеральных и водных ресурсов. К самому нему претензий нет», — пояснили в министерстве. В минприроды уточнили, что уголовное дело возбуждено из-за ущерба, который был причинен одним из подрядчиков в 2022 году. Подрядчик тогда занимался очисткой рек. Сам Скворцов в это время в министерстве еще не работал. Силовики пришли в минприроды утром. Они провели обыски и опросили ряд чиновников, которые могут дать показания в рамках возбужденного уголовного дела.