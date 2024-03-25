25 марта 2024

Пермские власти рассказали подробности об обысках в краевом минприроды

Обыски в пермском минприроды проводятся из-за подрядчика министерства
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, депутат, чиновница, совещание, чиновник, госдума, заседание, герб россии, мэр
Чиновники дают следствию всю необходимую информацию Фото:

Обыски в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проводятся в рамках уголовного дела, которое возбуждено против одного из подрядчиков ведомства. об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в офисе краевого минприроды. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела в отношении одного из подрядчиков ведомства, которые причинили денежный ущерб министерству», — пояснили в правительстве региона.

Отмечается, что сотрудники министерства дают пояснения в рамках возбужденного уголовного дела и предоставляют правоохранительным органам всю необходимую информацию. По данным источников URA.RU, полицейских интересует деятельность замминистра Вадима Скворцова.

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Обыски в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проводятся в рамках уголовного дела, которое возбуждено против одного из подрядчиков ведомства. об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого правительства. «Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в офисе краевого минприроды. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела в отношении одного из подрядчиков ведомства, которые причинили денежный ущерб министерству», — пояснили в правительстве региона. Отмечается, что сотрудники министерства дают пояснения в рамках возбужденного уголовного дела и предоставляют правоохранительным органам всю необходимую информацию. По данным источников URA.RU, полицейских интересует деятельность замминистра Вадима Скворцова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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