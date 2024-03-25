Пермские власти рассказали подробности об обысках в краевом минприроды

Обыски в пермском минприроды проводятся из-за подрядчика министерства

26 марта 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Чиновники дают следствию всю необходимую информацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обыски в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проводятся в рамках уголовного дела, которое возбуждено против одного из подрядчиков ведомства. об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого правительства. «Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в офисе краевого минприроды. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела в отношении одного из подрядчиков ведомства, которые причинили денежный ущерб министерству», — пояснили в правительстве региона. Отмечается, что сотрудники министерства дают пояснения в рамках возбужденного уголовного дела и предоставляют правоохранительным органам всю необходимую информацию. По данным источников URA.RU, полицейских интересует деятельность замминистра Вадима Скворцова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обыски в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проводятся в рамках уголовного дела, которое возбуждено против одного из подрядчиков ведомства. об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого правительства. «Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в офисе краевого минприроды. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела в отношении одного из подрядчиков ведомства, которые причинили денежный ущерб министерству», — пояснили в правительстве региона. Отмечается, что сотрудники министерства дают пояснения в рамках возбужденного уголовного дела и предоставляют правоохранительным органам всю необходимую информацию. По данным источников URA.RU, полицейских интересует деятельность замминистра Вадима Скворцова.