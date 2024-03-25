Пермяков пригласили обсудить вопросы ЖКХ в мобильном приложении

Жителей Пермского края пригласили принять участие в «Дне собственника»

26 марта 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Мероприятие стартует в мобильном приложении «Госуслуги. Дом» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Пермского края пригласили принять участие в мероприятии «День собственника». Оно стартует 13 апреля в мобильном приложении «Госуслуги. Дом». Это онлайн-встреча, в рамках которой можно получить информацию об услугах жилищно-коммунального хозяйства по всей России. «Жители Пермского края смогут оперативно обсудить вопросы своего дома в домовых чатах, доступных в приложении. Данные чаты реализованы на цифровой платформе „VK Мессенджера“. Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Информация о недвижимости, приборах учета и счетах будут загружены автоматически. В случае отсутствия данных можно подать заявку. После этого управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные», — сообщается на сайте правительства Пермского края. В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края дополнительно пояснили, что приложение «Госуслуги. Дом» также позволяет собственникам квартир изучать отчеты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы. Кроме того, все желающие могут получать информацию о сроках капитального ремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять свои обращения в жилищную инспекцию. Мобильное приложение разработано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Данный цифровой проект при поддержке Минстроя и Минцифры России развивает акционерное общество «Оператор информационной системы». Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Пермского края пригласили принять участие в мероприятии «День собственника». Оно стартует 13 апреля в мобильном приложении «Госуслуги. Дом». Это онлайн-встреча, в рамках которой можно получить информацию об услугах жилищно-коммунального хозяйства по всей России. «Жители Пермского края смогут оперативно обсудить вопросы своего дома в домовых чатах, доступных в приложении. Данные чаты реализованы на цифровой платформе „VK Мессенджера“. Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Информация о недвижимости, приборах учета и счетах будут загружены автоматически. В случае отсутствия данных можно подать заявку. После этого управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные», — сообщается на сайте правительства Пермского края. В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края дополнительно пояснили, что приложение «Госуслуги. Дом» также позволяет собственникам квартир изучать отчеты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы. Кроме того, все желающие могут получать информацию о сроках капитального ремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять свои обращения в жилищную инспекцию. Мобильное приложение разработано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Данный цифровой проект при поддержке Минстроя и Минцифры России развивает акционерное общество «Оператор информационной системы». Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.