В Пермском крае РПЦ зашла на рынок международного туризма

Соликамская епархия Русской православной церкви (Пермский край) начала предлагать туристические поездки за рубеж. В списке стран Греция, Италия и Израиль. Рекламу туров по святым местам размещают в храмах региона.
«По благословению архиепископа Зосимы, паломнический центр Соликамской епархии предлагает выбрать поездку к святым местам по своим возможностям. Настоятелям приходов предлагается распечатать афиши и разместить на информационных стендах ваших храмов», — сообщается на странице Соликамской епархии в соцсети «ВКонтакте».
В афишах указано, что паломники могут весной посетить Святой Афон на праздник Входа Господня в Иерусалим, отметить Пасху в Иерусалиме, а также отправиться в Рим, Флоренцию, Венецию и другие города Италии. Осенью православным предлагают тур по Греции.
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