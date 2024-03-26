26 марта 2024

В Пермском крае РПЦ зашла на рынок международного туризма

Соликамская епархия РПЦ предлагает туры в Италию, Грецию и Израиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Туры по миру рекламируют в пермских храмах Фото:

Соликамская епархия Русской православной церкви (Пермский край) начала предлагать туристические поездки за рубеж. В списке стран Греция, Италия и Израиль. Рекламу туров по святым местам размещают в храмах региона.

«По благословению архиепископа Зосимы, паломнический центр Соликамской епархии предлагает выбрать поездку к святым местам по своим возможностям. Настоятелям приходов предлагается распечатать афиши и разместить на информационных стендах ваших храмов», — сообщается на странице Соликамской епархии в соцсети «ВКонтакте».

В афишах указано, что паломники могут весной посетить Святой Афон на праздник Входа Господня в Иерусалим, отметить Пасху в Иерусалиме, а также отправиться в Рим, Флоренцию, Венецию и другие города Италии. Осенью православным предлагают тур по Греции.

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Соликамская епархия Русской православной церкви (Пермский край) начала предлагать туристические поездки за рубеж. В списке стран Греция, Италия и Израиль. Рекламу туров по святым местам размещают в храмах региона. «По благословению архиепископа Зосимы, паломнический центр Соликамской епархии предлагает выбрать поездку к святым местам по своим возможностям. Настоятелям приходов предлагается распечатать афиши и разместить на информационных стендах ваших храмов», — сообщается на странице Соликамской епархии в соцсети «ВКонтакте». В афишах указано, что паломники могут весной посетить Святой Афон на праздник Входа Господня в Иерусалим, отметить Пасху в Иерусалиме, а также отправиться в Рим, Флоренцию, Венецию и другие города Италии. Осенью православным предлагают тур по Греции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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