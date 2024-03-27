27 марта 2024

Умер пермский художник Андрей Миляхов

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Уличный художник Андрей Миляхов нарисовал стрит-арт, посвященный Станиславу Черчесову. Пермь, стрит-арт, fifa 2018
Ушел из жизни художник, который рисовал муралы Фото:

Уроженец Перми художник-оформитель Андрей Миляхов (известный как Анхель) умер от онкологии в Уфе. Об этом рассказала подруга художника.

«Заболевание онкологией у Миляхова обнаружили поздно. Поэтому он фактически сгорел», — передает портал «59.RU» слова подруги художника. Похоронят автора муралов 28 марта в Уфе.

Миляхов прославился в России своими муралами. Он создал портрет Юрия Шатунова на стене дома в Уфе. В Перми Анхель нарисовал портрет Антохи из сериала «Реальные пацаны», а также президента Владимира Путина, который играет в футбол.

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Уроженец Перми художник-оформитель Андрей Миляхов (известный как Анхель) умер от онкологии в Уфе. Об этом рассказала подруга художника. «Заболевание онкологией у Миляхова обнаружили поздно. Поэтому он фактически сгорел», — передает портал «59.RU» слова подруги художника. Похоронят автора муралов 28 марта в Уфе. Миляхов прославился в России своими муралами. Он создал портрет Юрия Шатунова на стене дома в Уфе. В Перми Анхель нарисовал портрет Антохи из сериала «Реальные пацаны», а также президента Владимира Путина, который играет в футбол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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