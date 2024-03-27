Умер пермский художник Андрей Миляхов

Ушел из жизни художник, который рисовал муралы
Уроженец Перми художник-оформитель Андрей Миляхов (известный как Анхель) умер от онкологии в Уфе. Об этом рассказала подруга художника.
«Заболевание онкологией у Миляхова обнаружили поздно. Поэтому он фактически сгорел», — передает портал «59.RU» слова подруги художника. Похоронят автора муралов 28 марта в Уфе.
Миляхов прославился в России своими муралами. Он создал портрет Юрия Шатунова на стене дома в Уфе. В Перми Анхель нарисовал портрет Антохи из сериала «Реальные пацаны», а также президента Владимира Путина, который играет в футбол.
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