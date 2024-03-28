КСП Челябинской области проведет масштабный аудит по всему региону

Проверка будет проводиться совместно со Счетной палатой РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области проведет анализ реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ, энергетики и благоустройства. Это поручение КСП было дано на заседании заксобрания региона 28 марта, передает корреспондент URA.RU. Анализ будет проводится совместно со Счетной палатой РФ.

«Поручить Контрольно-счетной палате совместно со Счетной палатой РФ провести анализ реализации концессионных соглашений. Принятие указанного постановления не потребует дополнительных финансовых, материальных и иных расходов областного бюджета», — зачитал проект постановления вице-спикер ЗСО Юрий Карликанов.

Карликанов отметил, что ранее в ЗСО поступило соответствующее поручение Госдумы РФ. Такие вводные даны всем региональным парламентам. Учитывая социальную значимость этих вопросов, решено поручение Госдумы поддержать. Депутаты проголосовали за постановление единогласно.

Речь идет об объектах по производству, передаче и распределению электрической энергии, объектов энергоснабжения, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов благоустройства территорий, объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.