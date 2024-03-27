Бывший начальник уголовного розыска одного из районов Перми Айрас Кучукбаев признался, что после нападения у него резаные раны лица, а также повреждено ухо. Двое неизвестных напали на экс-полицейского 19 марта на трассе после того, как он не сразу уступил им дорогу.
«Двумя неизвестными молодыми людьми было совершено нападение на меня. Разбили стекло, напали на меня. У меня резаные раны лица. Все это происходило при свидетелях и под камерами видеонаблюдения», — рассказал Кучукбаев telegram-каналу SHOT.
Мужчина сообщил, что сразу после нападения вызвал полицию, но к нему никто не приехал, так как не хватало экипажей. Тогда он сам отправился в Кировский отдел полиции Перми, где правоохранители осмотрели его автомобиль. По словам Кучукбаева, полицейские не сняли отпечатки пальцев, нападавших с его автомобиля, не изъяли карту памяти из видеорегистратора и не пытались установить свидетелей случившегося. Где сейчас находится материал по его нападению, он не знает.
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