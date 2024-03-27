Пострадавший от нападения экс-полицейский из Перми рассказал о травмах. Видео

После нападения у экс-полицейского из Перми резаные раны лица

28 марта 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Неизвестные напали на экс-сотрудника полиции Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший начальник уголовного розыска одного из районов Перми Айрас Кучукбаев признался, что после нападения у него резаные раны лица, а также повреждено ухо. Двое неизвестных напали на экс-полицейского 19 марта на трассе после того, как он не сразу уступил им дорогу. «Двумя неизвестными молодыми людьми было совершено нападение на меня. Разбили стекло, напали на меня. У меня резаные раны лица. Все это происходило при свидетелях и под камерами видеонаблюдения», — рассказал Кучукбаев telegram-каналу SHOT. Мужчина сообщил, что сразу после нападения вызвал полицию, но к нему никто не приехал, так как не хватало экипажей. Тогда он сам отправился в Кировский отдел полиции Перми, где правоохранители осмотрели его автомобиль. По словам Кучукбаева, полицейские не сняли отпечатки пальцев, нападавших с его автомобиля, не изъяли карту памяти из видеорегистратора и не пытались установить свидетелей случившегося. Где сейчас находится материал по его нападению, он не знает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший начальник уголовного розыска одного из районов Перми Айрас Кучукбаев признался, что после нападения у него резаные раны лица, а также повреждено ухо. Двое неизвестных напали на экс-полицейского 19 марта на трассе после того, как он не сразу уступил им дорогу. «Двумя неизвестными молодыми людьми было совершено нападение на меня. Разбили стекло, напали на меня. У меня резаные раны лица. Все это происходило при свидетелях и под камерами видеонаблюдения», — рассказал Кучукбаев telegram-каналу SHOT. Мужчина сообщил, что сразу после нападения вызвал полицию, но к нему никто не приехал, так как не хватало экипажей. Тогда он сам отправился в Кировский отдел полиции Перми, где правоохранители осмотрели его автомобиль. По словам Кучукбаева, полицейские не сняли отпечатки пальцев, нападавших с его автомобиля, не изъяли карту памяти из видеорегистратора и не пытались установить свидетелей случившегося. Где сейчас находится материал по его нападению, он не знает.