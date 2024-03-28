В Перми налоговый инспектор попался на взятке

Преступник и его посредник хотели получить 200 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Перми сотрудник налоговой инспекции пытался получить взятку от организации. План госслужащего не удался, и он оказался на скамье подсудимых. Информация об этом размещена на сайте Кировского районного суда.

«В конце 2021 года налоговый инспектор, который должен был проводить проверку в одной из пермских организаций задумал преступный план. Через посредника, которым выступил его знакомый, инспектор передал организации секретные документы, чтобы компания смогла подготовиться к будущей налоговой проверке. За такую услугу инспектор потребовал 200 тысяч рублей, которые решил поделить с посредником напополам», — рассказали в пресс-службе суда.

Руководитель организации согласился на условия взяткополучателей, но после незаконного предложения обратился в УФСБ по Пермскому краю. Сотрудники ФСБ задержали сначала посредника в получении взятки, а впоследствии и налогового инспектора. Против госслужащего было возбуждено уголовное дело. суд признал его виновным и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. Также инспектору запрещено занимать должности на госслужбе в налоговой инспекции в течение двух лет.