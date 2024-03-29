Следком раскрыл, где пытались скрыться террористы после атаки на «Крокус»

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» после содеянного направились в сторону границы России и Украины на автомобиле. Они направлялись в Киев для получения награды за преступление, сообщает Следственный комитет РФ.
«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — следует из материалов следствия. Информация опубликована в telegram-канале СК России.
В ведомстве уточнили, что заказчик писал исполнителям через Telegram, используя псевдоним. Следственные мероприятия продолжаются.
В результате теракта в «Крокусе» погибли 143 человека, среди которых — дети. Также более 380 граждан пострадали, а некоторые из них вовсе находятся в тяжелом состоянии. После трагедии начались аресты и задержания всех, кто может быть причастен к случившемуся.
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