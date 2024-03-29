Следком раскрыл, где пытались скрыться террористы после атаки на «Крокус»

СК РФ: исполнители теракта в «Крокусе» направлялись в Киев за вознаграждением

29 марта 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Исполнители теракта в «Крокусе» направлялись в сторону Украины, сообщает СК Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» после содеянного направились в сторону границы России и Украины на автомобиле. Они направлялись в Киев для получения награды за преступление, сообщает Следственный комитет РФ. «По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — следует из материалов следствия. Информация опубликована в telegram-канале СК России. В ведомстве уточнили, что заказчик писал исполнителям через Telegram, используя псевдоним. Следственные мероприятия продолжаются. В результате теракта в «Крокусе» погибли 143 человека, среди которых — дети. Также более 380 граждан пострадали, а некоторые из них вовсе находятся в тяжелом состоянии. После трагедии начались аресты и задержания всех, кто может быть причастен к случившемуся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» после содеянного направились в сторону границы России и Украины на автомобиле. Они направлялись в Киев для получения награды за преступление, сообщает Следственный комитет РФ. «По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — следует из материалов следствия. Информация опубликована в telegram-канале СК России. В ведомстве уточнили, что заказчик писал исполнителям через Telegram, используя псевдоним. Следственные мероприятия продолжаются. В результате теракта в «Крокусе» погибли 143 человека, среди которых — дети. Также более 380 граждан пострадали, а некоторые из них вовсе находятся в тяжелом состоянии. После трагедии начались аресты и задержания всех, кто может быть причастен к случившемуся.