Следком раскрыл, где пытались скрыться террористы после атаки на «Крокус»

СК РФ: исполнители теракта в «Крокусе» направлялись в Киев за вознаграждением
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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожарный вертолет, тушение пожара, крокус-сити, теракт в крокус сити
Исполнители теракта в «Крокусе» направлялись в сторону Украины, сообщает СК Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» после содеянного направились в сторону границы России и Украины на автомобиле. Они направлялись в Киев для получения награды за преступление, сообщает Следственный комитет РФ.

«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — следует из материалов следствия. Информация опубликована в telegram-канале СК России.

В ведомстве уточнили, что заказчик писал исполнителям через Telegram, используя псевдоним. Следственные мероприятия продолжаются.

В результате теракта в «Крокусе» погибли 143 человека, среди которых — дети. Также более 380 граждан пострадали, а некоторые из них вовсе находятся в тяжелом состоянии. После трагедии начались аресты и задержания всех, кто может быть причастен к случившемуся.

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Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» после содеянного направились в сторону границы России и Украины на автомобиле. Они направлялись в Киев для получения награды за преступление, сообщает Следственный комитет РФ. «По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — следует из материалов следствия. Информация опубликована в telegram-канале СК России. В ведомстве уточнили, что заказчик писал исполнителям через Telegram, используя псевдоним. Следственные мероприятия продолжаются. В результате теракта в «Крокусе» погибли 143 человека, среди которых — дети. Также более 380 граждан пострадали, а некоторые из них вовсе находятся в тяжелом состоянии. После трагедии начались аресты и задержания всех, кто может быть причастен к случившемуся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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