В Златоусте продают завод за 50 млн рублей

30 марта 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Производственные ресурсы находятся непосредственно на продаваемом участке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте выставили на продажу бывший завод ДРСУ, который находится в районе шлаковых отвалов металлургического завода. Объявление о реализации территории и строений на ней появилось на интернет-доске объявлений. «3,3 гектара, три здания, железнодорожный тупик 250 метров. На территории 1,5 миллиона тонн шлака, который содержит отходы металлургического производства. Под зданиями целина, содержащая все фракции — нержавейку, нихром, в том числе крупную фракцию», — сообщает продавец на сайте «Авито». В размещенном 29 марта объявлении уточняется, что производство готово к эксплуатации. При осмотре возможен торг. Ранее в Челябинской области на продажу выставили действующий рыбоперерабатывающий комбинат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте выставили на продажу бывший завод ДРСУ, который находится в районе шлаковых отвалов металлургического завода. Объявление о реализации территории и строений на ней появилось на интернет-доске объявлений. «3,3 гектара, три здания, железнодорожный тупик 250 метров. На территории 1,5 миллиона тонн шлака, который содержит отходы металлургического производства. Под зданиями целина, содержащая все фракции — нержавейку, нихром, в том числе крупную фракцию», — сообщает продавец на сайте «Авито». В размещенном 29 марта объявлении уточняется, что производство готово к эксплуатации. При осмотре возможен торг. Ранее в Челябинской области на продажу выставили действующий рыбоперерабатывающий комбинат.