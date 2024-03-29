29 марта 2024

В Златоусте продают завод за 50 млн рублей

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Отвалы карьер РИКО Златоуст Челябинск, рико, карьер, отвалы
Производственные ресурсы находятся непосредственно на продаваемом участке Фото:

В Златоусте выставили на продажу бывший завод ДРСУ, который находится в районе шлаковых отвалов металлургического завода. Объявление о реализации территории и строений на ней появилось на интернет-доске объявлений.

«3,3 гектара, три здания, железнодорожный тупик 250 метров. На территории 1,5 миллиона тонн шлака, который содержит отходы металлургического производства. Под зданиями целина, содержащая все фракции — нержавейку, нихром, в том числе крупную фракцию», — сообщает продавец на сайте «Авито».

В размещенном 29 марта объявлении уточняется, что производство готово к эксплуатации. При осмотре возможен торг. Ранее в Челябинской области на продажу выставили действующий рыбоперерабатывающий комбинат.

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В Златоусте выставили на продажу бывший завод ДРСУ, который находится в районе шлаковых отвалов металлургического завода. Объявление о реализации территории и строений на ней появилось на интернет-доске объявлений. «3,3 гектара, три здания, железнодорожный тупик 250 метров. На территории 1,5 миллиона тонн шлака, который содержит отходы металлургического производства. Под зданиями целина, содержащая все фракции — нержавейку, нихром, в том числе крупную фракцию», — сообщает продавец на сайте «Авито». В размещенном 29 марта объявлении уточняется, что производство готово к эксплуатации. При осмотре возможен торг. Ранее в Челябинской области на продажу выставили действующий рыбоперерабатывающий комбинат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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