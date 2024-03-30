NI: Россия уничтожила лучшую систему вооружения Украины

30 марта 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Американская система ПВО, которую уничтожили ВС РФ, была самой лучшей у ВСУ Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ ликвидировали на Украине систему ПВО MIM-104 «Патриот». Она является лучшей системой вооружения американского производства у ВСУ. Об этом сообщает National Interest. «Уничтожение Россией системы ПВО MIM-104 „Патриот“ на Украине знаменует собой заметный удар по обороне Киева от воздушных угроз», — передает издание . Эта система, произведенная в США, способна издалека нацеливаться на крылатые и баллистические ракеты и самолеты. Она является одной из наиболее совершенных военных средств. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла еще один американский танк Abrams. в зоне конфликта. Его уничтожили подразделения группировки войск «Центр» на авдеевском направлении. Также ВС РФ отразили семь контратак штурмовиков Киева у Первомайского, Тоненького и Бердычей в Донецкой Народной Республике, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ ликвидировали на Украине систему ПВО MIM-104 «Патриот». Она является лучшей системой вооружения американского производства у ВСУ. Об этом сообщает National Interest. «Уничтожение Россией системы ПВО MIM-104 „Патриот“ на Украине знаменует собой заметный удар по обороне Киева от воздушных угроз», — передает издание. Эта система, произведенная в США, способна издалека нацеливаться на крылатые и баллистические ракеты и самолеты. Она является одной из наиболее совершенных военных средств. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла еще один американский танк Abrams. в зоне конфликта. Его уничтожили подразделения группировки войск «Центр» на авдеевском направлении. Также ВС РФ отразили семь контратак штурмовиков Киева у Первомайского, Тоненького и Бердычей в Донецкой Народной Республике, передает телеканал 360.