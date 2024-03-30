NI: Россия уничтожила лучшую систему вооружения Украины

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Пэтриот. ПВО. stock, залп, сша, пуск, ракета, пво, patriot,  stock, пэтриот
Американская система ПВО, которую уничтожили ВС РФ, была самой лучшей у ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ликвидировали на Украине систему ПВО MIM-104 «Патриот». Она является лучшей системой вооружения американского производства у ВСУ. Об этом сообщает National Interest.

«Уничтожение Россией системы ПВО MIM-104 „Патриот“ на Украине знаменует собой заметный удар по обороне Киева от воздушных угроз», — передает издание. Эта система, произведенная в США, способна издалека нацеливаться на крылатые и баллистические ракеты и самолеты. Она является одной из наиболее совершенных военных средств.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла еще один американский танк Abrams. в зоне конфликта. Его уничтожили подразделения группировки войск «Центр» на авдеевском направлении. Также ВС РФ отразили семь контратак штурмовиков Киева у Первомайского, Тоненького и Бердычей в Донецкой Народной Республике, передает телеканал 360.

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ВС РФ ликвидировали на Украине систему ПВО MIM-104 «Патриот». Она является лучшей системой вооружения американского производства у ВСУ. Об этом сообщает National Interest. «Уничтожение Россией системы ПВО MIM-104 „Патриот“ на Украине знаменует собой заметный удар по обороне Киева от воздушных угроз», — передает издание. Эта система, произведенная в США, способна издалека нацеливаться на крылатые и баллистические ракеты и самолеты. Она является одной из наиболее совершенных военных средств. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла еще один американский танк Abrams. в зоне конфликта. Его уничтожили подразделения группировки войск «Центр» на авдеевском направлении. Также ВС РФ отразили семь контратак штурмовиков Киева у Первомайского, Тоненького и Бердычей в Донецкой Народной Республике, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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