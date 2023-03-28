Армия РФ впервые перехватила «умную ракету» GLSDB: главное к вечеру 28 марта

ВС РФ перехватили 18 снарядов для HIMARS
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России (ВС РФ) впервые перехватили «умную ракету» GLSDB. Украинские военные начали минировать здания в Бахмуте (Артемовске). URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 марта.
- ВС РФ впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB американского производства. Также российской армией были перехвачены 18 снарядов для системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минировать здания в Бахмуте. По словам военных корреспондентов, украинцы подрывают дома, как только к ним приближаются российские бойцы.
- Украинский лидер Владимир Зеленский соврал о своем местонахождении. Накануне он якобы из Днепропетровска сделал обращение к своим гражданам. При этом во время выступления он ни разу не сказал о происходящих в городе атаках ракет «Герань», пишет Readovka.
- Украинский политолог и экономист Олег Соскин высмеял Зеленского, заявив, что последний любит делать «воинственные» заявления» при том, что ему нечем воевать. Политолог также подчеркнул, что у России в разы больше вооружения и техники.
- Украинские военные принимают перед боем психотропные вещества, чтобы не чувствовать боли при ранениях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал боец отдельной стрелковой бригады с позывным «Новый».
- ВСУ начали активно использовать беспилотные летательные аппараты на луганском направлении. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, они увеличили частоту эксплуатации беспилотников в два-три раза.
- Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект. Согласно ему, женам участников спецоперации с несовершеннолетними детьми смогут предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск.
- Российские войска успешно пресекают атаки украинских диверсантов на мирные поселения. По словам бойца батальона «Восток» с позывным «Север», ВС РФ оперативно реагируют на нападения ВСУ и отбивают наступления с помощью артиллерии, передает Пятый канал.
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