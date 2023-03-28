Армия РФ впервые перехватила «умную ракету» GLSDB: главное к вечеру 28 марта

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400, stock, сбойка
ВС РФ перехватили 18 снарядов для HIMARS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) впервые перехватили «умную ракету» GLSDB. Украинские военные начали минировать здания в Бахмуте (Артемовске). URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 марта.

  • ВС РФ впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB американского производства. Также российской армией были перехвачены 18 снарядов для системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минировать здания в Бахмуте. По словам военных корреспондентов, украинцы подрывают дома, как только к ним приближаются российские бойцы.
  • Украинский лидер Владимир Зеленский соврал о своем местонахождении. Накануне он якобы из Днепропетровска сделал обращение к своим гражданам. При этом во время выступления он ни разу не сказал о происходящих в городе атаках ракет «Герань», пишет Readovka.
  • Украинский политолог и экономист Олег Соскин высмеял Зеленского, заявив, что последний любит делать «воинственные» заявления» при том, что ему нечем воевать. Политолог также подчеркнул, что у России в разы больше вооружения и техники.
  • Украинские военные принимают перед боем психотропные вещества, чтобы не чувствовать боли при ранениях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал боец отдельной стрелковой бригады с позывным «Новый».
  • ВСУ начали активно использовать беспилотные летательные аппараты на луганском направлении. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, они увеличили частоту эксплуатации беспилотников в два-три раза.
  • Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект. Согласно ему, женам участников спецоперации с несовершеннолетними детьми смогут предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск.
  • Российские войска успешно пресекают атаки украинских диверсантов на мирные поселения. По словам бойца батальона «Восток» с позывным «Север», ВС РФ оперативно реагируют на нападения ВСУ и отбивают наступления с помощью артиллерии, передает Пятый канал.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) впервые перехватили «умную ракету» GLSDB. Украинские военные начали минировать здания в Бахмуте (Артемовске). URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 марта.
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