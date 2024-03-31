31 марта 2024
30 марта 2024

Пермские приставы закрыли кафе из-за антисанитарии

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные приставы опечатывают БЦ "Guru". Екатеринбург, опечатано, фссп, судебные приставы, закрытие
Сотрудники ведомства опечатали двери помещения Фото:

В поселке Юго-Камский Пермского края судебные приставы закрыли кафе «Эдем». В заведении выявлено более 20 нарушений, которые представляли опасность для посетителей. Об этом сообщается на официальном сайте краевого ГУФССП.

«Приставы опечатали кафе „Эдем“ по решению суда. Ранее в заведении прошла проверка специалистов Роспотребнадзора, которые выявили свыше 20 нарушений. Из-за антисанитарии могло произойти массовое отравление людей. Следующие 45 суток кафе будет закрыто», — рассказали в ведомстве.

Сейчас двери заведения опечатаны. Владелец кафе предупрежден об ответственности за неисполнение решения суда.

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В поселке Юго-Камский Пермского края судебные приставы закрыли кафе «Эдем». В заведении выявлено более 20 нарушений, которые представляли опасность для посетителей. Об этом сообщается на официальном сайте краевого ГУФССП. «Приставы опечатали кафе „Эдем“ по решению суда. Ранее в заведении прошла проверка специалистов Роспотребнадзора, которые выявили свыше 20 нарушений. Из-за антисанитарии могло произойти массовое отравление людей. Следующие 45 суток кафе будет закрыто», — рассказали в ведомстве. Сейчас двери заведения опечатаны. Владелец кафе предупрежден об ответственности за неисполнение решения суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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