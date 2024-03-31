Пермские приставы закрыли кафе из-за антисанитарии

В поселке Юго-Камский Пермского края судебные приставы закрыли кафе «Эдем». В заведении выявлено более 20 нарушений, которые представляли опасность для посетителей. Об этом сообщается на официальном сайте краевого ГУФССП.
«Приставы опечатали кафе „Эдем“ по решению суда. Ранее в заведении прошла проверка специалистов Роспотребнадзора, которые выявили свыше 20 нарушений. Из-за антисанитарии могло произойти массовое отравление людей. Следующие 45 суток кафе будет закрыто», — рассказали в ведомстве.
Сейчас двери заведения опечатаны. Владелец кафе предупрежден об ответственности за неисполнение решения суда.
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В поселке Юго-Камский Пермского края судебные приставы закрыли кафе «Эдем». В заведении выявлено более 20 нарушений, которые представляли опасность для посетителей. Об этом сообщается на официальном сайте краевого ГУФССП. «Приставы опечатали кафе „Эдем“ по решению суда. Ранее в заведении прошла проверка специалистов Роспотребнадзора, которые выявили свыше 20 нарушений. Из-за антисанитарии могло произойти массовое отравление людей. Следующие 45 суток кафе будет закрыто», — рассказали в ведомстве. Сейчас двери заведения опечатаны. Владелец кафе предупрежден об ответственности за неисполнение решения суда.