Челябинского рабочего засыпало щебнем в карьере

Рабочий скончался в карьере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Канзафаровском карьере (Челябинская область) рабочего засыпало щебнем во время работы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Предварительно известно, что рабочий залез в бункер для чистки. При этом рацию с собой не взял, не сообщил о своих действиях внутри. Оператор погрузчика в этот момент сбрасывал щебень в бункер. Не зная о нахождении коллеги внутри, он заполнил бункер», — рассказал источник.

По данным URA.RU, инцидент произошел вечером 31 марта. Погибшему рабочему было 56 лет. На карьере он работал оператором.

URA.RU пыталось связаться с Канзафаровским карьером. По имеющемуся в сети интернет номеру телефона на звонок не ответили. В пресс-службе СКР по региону агентству сообщили, что уточнят информацию.