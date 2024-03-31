31 марта 2024

Челябинского рабочего засыпало щебнем в карьере

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, щебень, стройка
Рабочий скончался в карьере Фото:

В Канзафаровском карьере (Челябинская область) рабочего засыпало щебнем во время работы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Предварительно известно, что рабочий залез в бункер для чистки. При этом рацию с собой не взял, не сообщил о своих действиях внутри. Оператор погрузчика в этот момент сбрасывал щебень в бункер. Не зная о нахождении коллеги внутри, он заполнил бункер», — рассказал источник.

По данным URA.RU, инцидент произошел вечером 31 марта. Погибшему рабочему было 56 лет. На карьере он работал оператором.

URA.RU пыталось связаться с Канзафаровским карьером. По имеющемуся в сети интернет номеру телефона на звонок не ответили. В пресс-службе СКР по региону агентству сообщили, что уточнят информацию.

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В Канзафаровском карьере (Челябинская область) рабочего засыпало щебнем во время работы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Предварительно известно, что рабочий залез в бункер для чистки. При этом рацию с собой не взял, не сообщил о своих действиях внутри. Оператор погрузчика в этот момент сбрасывал щебень в бункер. Не зная о нахождении коллеги внутри, он заполнил бункер», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел вечером 31 марта. Погибшему рабочему было 56 лет. На карьере он работал оператором. URA.RU пыталось связаться с Канзафаровским карьером. По имеющемуся в сети интернет номеру телефона на звонок не ответили. В пресс-службе СКР по региону агентству сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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