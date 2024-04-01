В кафе Воронежа прогремел взрыв: подробности происшествия. Видео

РИАН: конфликт предпринимателей стал причиной взрыва в Воронеже
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, боеприпас, лимонка, ф1, граната в руке
Точно, что стало причиной взрыва, неизвестно Фото:

В кафе в Воронеже прогремел взрыв. По данным СМИ, к нему привел конфликт предпринимателей. URA.RU рассказывает подробности происшествия.

Из-за чего произошел взрыв

К происшествию в кафе в Воронеже, где выбиты стекла, привел конфликт предпринимателей, рассказал источник РИА Новости. На месте работает следствие.

Хлопок произошел в три часа ночи, как пишет telegram-канал Mash. Тогда в заведении никого не было. Сейчас полицейские опрашивают очевидцев.

Ночью неизвестный подошел к заведению. Он разбил стекло и закинул внутрь предмет. Какой именно, данные разнятся. Одни СМИ называют взрывное устройство, а другие — граната. В результате взрыва был поврежден интерьер, передает telegram-канал «112». Он приводит и новую версию — гранату бросили из-за хулиганских побуждений.

Сколько человек пострадали

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Натальи Куликовой, никто не пострадал. Идет работа по выяснению всех причин. Хлопок прогремел в заведении на улице Ленина.

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В кафе в Воронеже прогремел взрыв. По данным СМИ, к нему привел конфликт предпринимателей. URA.RU рассказывает подробности происшествия. К происшествию в кафе в Воронеже, где выбиты стекла, привел конфликт предпринимателей, рассказал источник РИА Новости. На месте работает следствие. Хлопок произошел в три часа ночи, как пишет telegram-канал Mash. Тогда в заведении никого не было. Сейчас полицейские опрашивают очевидцев. Ночью неизвестный подошел к заведению. Он разбил стекло и закинул внутрь предмет. Какой именно, данные разнятся. Одни СМИ называют взрывное устройство, а другие — граната. В результате взрыва был поврежден интерьер, передает telegram-канал «112». Он приводит и новую версию — гранату бросили из-за хулиганских побуждений. По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Натальи Куликовой, никто не пострадал. Идет работа по выяснению всех причин. Хлопок прогремел в заведении на улице Ленина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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