В кафе в Воронеже прогремел взрыв. По данным СМИ, к нему привел конфликт предпринимателей. URA.RU рассказывает подробности происшествия.
Из-за чего произошел взрыв
К происшествию в кафе в Воронеже, где выбиты стекла, привел конфликт предпринимателей, рассказал источник РИА Новости. На месте работает следствие.
Хлопок произошел в три часа ночи, как пишет telegram-канал Mash. Тогда в заведении никого не было. Сейчас полицейские опрашивают очевидцев.
Ночью неизвестный подошел к заведению. Он разбил стекло и закинул внутрь предмет. Какой именно, данные разнятся. Одни СМИ называют взрывное устройство, а другие — граната. В результате взрыва был поврежден интерьер, передает telegram-канал «112». Он приводит и новую версию — гранату бросили из-за хулиганских побуждений.
Сколько человек пострадали
По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Натальи Куликовой, никто не пострадал. Идет работа по выяснению всех причин. Хлопок прогремел в заведении на улице Ленина.
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