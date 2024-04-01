На месте несостоявшегося ЖК «Княжеский» начнется новое строительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 2 апреля продолжат работы по демонтажу долгостроя на перекрестке улиц Каслинской и Братьев Кашириных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Падение конструкций запланировано в два этапа. Мероприятия по подавлению пыли предусмотрены. Компания просит извинить за неизбежные в этой ситуации временные неудобства для жителей Челябинска», — рассказали в пресс-службе.

Работы будут производиться с 10:00 до 14:00. Контролируемое обрушение демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки будет произведено ООО «Специализированный застройщик БМ-Групп».

Долгострой ЖК «Княжеский» на пересечении Братьев Кашириных и Каслинской начали демонтировать в начале марта. Новый жилой комплекс на его месте долгостроя планируется возвести в 2026 году.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU