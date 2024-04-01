В Челябинске продолжат рушить долгострой на улице Братьев Кашириных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение долгостроя. Челябинск , долгострой, демонтаж, руины, снос, обрушение дома
На месте несостоявшегося ЖК «Княжеский» начнется новое строительство Фото:

В Челябинске 2 апреля продолжат работы по демонтажу долгостроя на перекрестке улиц Каслинской и Братьев Кашириных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Падение конструкций запланировано в два этапа. Мероприятия по подавлению пыли предусмотрены. Компания просит извинить за неизбежные в этой ситуации временные неудобства для жителей Челябинска», — рассказали в пресс-службе.

Работы будут производиться с 10:00 до 14:00. Контролируемое обрушение демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки будет произведено ООО «Специализированный застройщик БМ-Групп».

Долгострой ЖК «Княжеский» на пересечении Братьев Кашириных и Каслинской начали демонтировать в начале марта. Новый жилой комплекс на его месте долгостроя планируется возвести в 2026 году.

Обрушение долгостроя. Челябинск
Фото:
Обрушение долгостроя. Челябинск
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 2 апреля продолжат работы по демонтажу долгостроя на перекрестке улиц Каслинской и Братьев Кашириных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Падение конструкций запланировано в два этапа. Мероприятия по подавлению пыли предусмотрены. Компания просит извинить за неизбежные в этой ситуации временные неудобства для жителей Челябинска», — рассказали в пресс-службе. Работы будут производиться с 10:00 до 14:00. Контролируемое обрушение демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки будет произведено ООО «Специализированный застройщик БМ-Групп». Долгострой ЖК «Княжеский» на пересечении Братьев Кашириных и Каслинской начали демонтировать в начале марта. Новый жилой комплекс на его месте долгостроя планируется возвести в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...