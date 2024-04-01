В Перми театр 1 апреля в соцсетях разыграл должность руководителя

«Балет Евгения Панфилова» в Перми в соцсети объявил конкурс на должность худрука
© Служба новостей «URA.RU»
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Балетное шоу Панфилова. Закулисье Пермь, расторгуев алексей
«Балет Евгения Панфилова» возглавляет Алексей Расторгуев Фото:

В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» 1 апреля объявил конкурс на должность художественного руководителя. Принять участие в борьбе за высокий пост просто — надо лишь быть подписчиком группы театра в соцсети «ВКонтакте» и сделать репост записи о начале конкурса.

«Театр ищет нового, талантливого Худрука, который будет работать вместе с нашим замечательным коллективом. Как принять участие? Это просто! Подпишись на нашу страницу Друзья Театра „Балет Евгения Панфилова“, сделай репост этого поста, напиши комментарий с рассказом, почему именно ты идеальный кандидат на должность Худрука», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Результаты конкурса театр обещает подвести через две недели. Подписчики оценили запись, отметив, что она сделана в День смеха, когда принято разыгрывать друг друга и сообщать вымышленные новости. Но около 20 человек репостнули запись.

Как рассказывало URA.RU, театр «Балет Евгения Панфилова» с 25 января возглавил его солист Алексей Расторгуев. У предыдущего худрука Сергея Райника завершился контракт, который стороны решили не пролонгировать.

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В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» 1 апреля объявил конкурс на должность художественного руководителя. Принять участие в борьбе за высокий пост просто — надо лишь быть подписчиком группы театра в соцсети «ВКонтакте» и сделать репост записи о начале конкурса. «Театр ищет нового, талантливого Худрука, который будет работать вместе с нашим замечательным коллективом. Как принять участие? Это просто! Подпишись на нашу страницу Друзья Театра „Балет Евгения Панфилова“, сделай репост этого поста, напиши комментарий с рассказом, почему именно ты идеальный кандидат на должность Худрука», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Результаты конкурса театр обещает подвести через две недели. Подписчики оценили запись, отметив, что она сделана в День смеха, когда принято разыгрывать друг друга и сообщать вымышленные новости. Но около 20 человек репостнули запись. Как рассказывало URA.RU, театр «Балет Евгения Панфилова» с 25 января возглавил его солист Алексей Расторгуев. У предыдущего худрука Сергея Райника завершился контракт, который стороны решили не пролонгировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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