10 мая 2024
09 мая 2024

Пермяки выбыли из борьбы за 10 млн рублей от ТНТ

Команда студентов из Перми вылетела из шоу «Лига городов» на ТНТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Тимур Родригез стал ведущим юмористического проекта «Лига городов»
Тимур Родригез стал ведущим юмористического проекта «Лига городов» Фото:

Пермская команда «По-новому» из ПГНИУ не смогла пробиться в следующий этап шоу «Лига городов» на ТНТ. В эфир программа с участием пермяков вышла 10 мая, пояснил корреспондент URA.RU, который следил за трансляцией. Претенденты в рамках юмористического проекта борются за главный приз в 10 млн рублей.

«Наставником по шуткам у команды был Тимур Батрутдинов. Пермские студенты, к сожалению, не смогли впечатлить своим выступлением жюри. Все трое наставников отдали предпочтение команде „ЖМЖ“ из Самарской области», — отметил корреспондент агентства.

Команда «По-новому» приняла участие во втором сезоне проекта, съемки проходили в Москве. Пермяки рассказывали URA.RU о победителе 14-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александре Шепсе. На одной из репетиций медиум предложил несколько шуток, которые ребята применили в эфире.

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Пермская команда «По-новому» из ПГНИУ не смогла пробиться в следующий этап шоу «Лига городов» на ТНТ. В эфир программа с участием пермяков вышла 10 мая, пояснил корреспондент URA.RU, который следил за трансляцией. Претенденты в рамках юмористического проекта борются за главный приз в 10 млн рублей. «Наставником по шуткам у команды был Тимур Батрутдинов. Пермские студенты, к сожалению, не смогли впечатлить своим выступлением жюри. Все трое наставников отдали предпочтение команде „ЖМЖ“ из Самарской области», — отметил корреспондент агентства. Команда «По-новому» приняла участие во втором сезоне проекта, съемки проходили в Москве. Пермяки рассказывали URA.RU о победителе 14-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александре Шепсе. На одной из репетиций медиум предложил несколько шуток, которые ребята применили в эфире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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