День дурака: как разыграть друзей, коллег 1 апреля

День смеха в России и других странах отметят 1 апреля

01 апреля 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Обычай веселиться и шутить именно 1 апреля существует во многих странах Фото: Владимир Андреев © URA.RU 1 апреля во многих странах мира отмечается День дурака или День смеха. Праздник получил название из-за традиции устраивать в этот день розыгрыши или шутить над друзьями, коллегами. В 2024 году он выпадает на начало недели — понедельник. О том, как появился праздник, его традиции и подборка самых известных розыгрышей — в материале URA.RU. День смеха — история Родиной Дня смеха называют себя многие страны. При этом единой версии происхождения праздника нет. Одни считают, что праздник появился в Древнем Риме в честь бога смеха Гелоса. Фестиваль проводился в середине февраля. В этот день люди веселились и шутили друг над другом. Другие полагают, что традиция шутить 1 апреля может быть связана с весенними праздниками, которые были распространены среди народов Европы. Гуляния сопровождались ритуальным хаосом, когда слуги становились господами, разрешалось лгать и устраивать безобидные шалости. Через разрушение, а потом восстановление порядка проходило обновление, которое приносила с собой весна. В России День смеха отмечают со времен Петра I, который славился своей любовью к шуткам. Чувством юмора обладала и Екатерина I. В апреле 1725 года петербуржцы проснулись от звука набата, сообщавшего о пожаре. Люди выбежали на улицы, но пожара не увидели — это была шутка от императрицы. Традиции в День смеха Главная традиция в День смеха — шутки и розыгрыши над друзьями и близкими. Но в каждой стране есть свои обычаи празднования этого дня: В Англии шутят только в первой половине дня. Если пошутить после полудня, можно потерять удачу.

В Португалии в этот день люди бросаются друг в друга мукой. Сам День смеха выпадает на воскресенье и понедельник перед началом Великого поста.

В Шотландии праздник имеет название День кукушки. Его принято отмечать в течение двух суток. Шотландцы любят подкладывать на стул резиновый мешок, который при надавливании, то есть когда человек садится, издает неприличный звук.

В России долгое время шутники любили говорить: «У вас белая спина». Или намазывать спящих родственников зубной пастой. Самые известны розыгрыши в День смеха Хороший розыгрыш на 1 апреля не должен быть слишком сложным. При этом он должен подходить по духу тому, кого вы собираетесь разыграть. Неуправляемый пульт Возьмите пульт от телевизора и заклейте датчик небольшим кусочком прозрачной ленты. Разыгрываемый попытается переключить канал, но ничего не получится. «Немыльное» мыло Поздно вечером 31 марта, когда дома все лягут спать, возьмите мыло и покройте его прозрачным лаком. Домочадцам, которые будут пытаться намылить им хоть что-то, можно объяснить, что мыло без парабенов, поэтому мылится сложно, необходимо тереть чуть подольше. Машина с сюрпризом На заднее стекло автомобиля нужно поместить табличку с надписью: «Посигналь и улыбнись». Жертва розыгрыша будет весь день думать, что все вокруг кокетничают. Чай с солью На работе коллегам можно предложить выпить чая. Вместо сахара незаметно добавить соль и преподнести им напиток. Мешок конфет Купить 300 грамм развесных конфет, снимите с них фантики, достаньте содержимое и упакуйте обратно. Домашним или коллегам подарите мешок с пухлыми фантиками. Те на радостях начнут открывать одну конфету за другой, а внутри пусто. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

1 апреля во многих странах мира отмечается День дурака или День смеха. Праздник получил название из-за традиции устраивать в этот день розыгрыши или шутить над друзьями, коллегами. В 2024 году он выпадает на начало недели — понедельник. О том, как появился праздник, его традиции и подборка самых известных розыгрышей — в материале URA.RU. Родиной Дня смеха называют себя многие страны. При этом единой версии происхождения праздника нет. Одни считают, что праздник появился в Древнем Риме в честь бога смеха Гелоса. Фестиваль проводился в середине февраля. В этот день люди веселились и шутили друг над другом. Другие полагают, что традиция шутить 1 апреля может быть связана с весенними праздниками, которые были распространены среди народов Европы. Гуляния сопровождались ритуальным хаосом, когда слуги становились господами, разрешалось лгать и устраивать безобидные шалости. Через разрушение, а потом восстановление порядка проходило обновление, которое приносила с собой весна. В России День смеха отмечают со времен Петра I, который славился своей любовью к шуткам. Чувством юмора обладала и Екатерина I. В апреле 1725 года петербуржцы проснулись от звука набата, сообщавшего о пожаре. Люди выбежали на улицы, но пожара не увидели — это была шутка от императрицы. Главная традиция в День смеха — шутки и розыгрыши над друзьями и близкими. Но в каждой стране есть свои обычаи празднования этого дня: Хороший розыгрыш на 1 апреля не должен быть слишком сложным. При этом он должен подходить по духу тому, кого вы собираетесь разыграть. Возьмите пульт от телевизора и заклейте датчик небольшим кусочком прозрачной ленты. Разыгрываемый попытается переключить канал, но ничего не получится. Поздно вечером 31 марта, когда дома все лягут спать, возьмите мыло и покройте его прозрачным лаком. Домочадцам, которые будут пытаться намылить им хоть что-то, можно объяснить, что мыло без парабенов, поэтому мылится сложно, необходимо тереть чуть подольше. На заднее стекло автомобиля нужно поместить табличку с надписью: «Посигналь и улыбнись». Жертва розыгрыша будет весь день думать, что все вокруг кокетничают. На работе коллегам можно предложить выпить чая. Вместо сахара незаметно добавить соль и преподнести им напиток. Купить 300 грамм развесных конфет, снимите с них фантики, достаньте содержимое и упакуйте обратно. Домашним или коллегам подарите мешок с пухлыми фантиками. Те на радостях начнут открывать одну конфету за другой, а внутри пусто.