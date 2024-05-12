На трассе Екатеринбург-Пермь снова проблемы, перекрыто движение

В Свердловской области перекрыли трассу Екатеринбург-Пермь
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Стелла Курган. Курган, гаишники, дпс, гаи, перекрытие трассы
ГИБДД принимают меры по предотвращению происшествия Фото:

Движение на трассе «Екатеринбург-Пермь» временно остановлено из-за ДТП на 246 километре. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области.

«На 246 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ Нижнесергинского района движение в обе стороны временно перекрыто для всех видов транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Люди в аварии не пострадали», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.

Сотрудники ГИБДД вместе с представителями других экстренных служб осуществляют необходимые меры для скорейшего восстановления движения на данном участке дороги. Водителям рекомендуется искать альтернативные пути и следить за обновлениями от ГИБДД.

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Движение на трассе «Екатеринбург-Пермь» временно остановлено из-за ДТП на 246 километре. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «На 246 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ Нижнесергинского района движение в обе стороны временно перекрыто для всех видов транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Люди в аварии не пострадали», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД вместе с представителями других экстренных служб осуществляют необходимые меры для скорейшего восстановления движения на данном участке дороги. Водителям рекомендуется искать альтернативные пути и следить за обновлениями от ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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