На трассе Екатеринбург-Пермь снова проблемы, перекрыто движение

В Свердловской области перекрыли трассу Екатеринбург-Пермь

12 мая 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

ГИБДД принимают меры по предотвращению происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Движение на трассе «Екатеринбург-Пермь» временно остановлено из-за ДТП на 246 километре. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «На 246 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ Нижнесергинского района движение в обе стороны временно перекрыто для всех видов транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Люди в аварии не пострадали», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД вместе с представителями других экстренных служб осуществляют необходимые меры для скорейшего восстановления движения на данном участке дороги. Водителям рекомендуется искать альтернативные пути и следить за обновлениями от ГИБДД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение на трассе «Екатеринбург-Пермь» временно остановлено из-за ДТП на 246 километре. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «На 246 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ Нижнесергинского района движение в обе стороны временно перекрыто для всех видов транспорта в связи с ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Люди в аварии не пострадали», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД вместе с представителями других экстренных служб осуществляют необходимые меры для скорейшего восстановления движения на данном участке дороги. Водителям рекомендуется искать альтернативные пути и следить за обновлениями от ГИБДД.