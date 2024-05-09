Глава банды лжеэлектриков, которую раскрыло URA.RU, арестован в Перми до 27 мая

Главу банды лжеэлектриков Левицкий оставили в пермском СИЗО Перми до 27 мая
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив. Пермь
Алексей Левицкий оставлен под стражей до конца мая Фото:

Лидер банды лжеэлектриков Алексей Левицкий оставлен в пермском СИЗО до конца мая. Ему вменяется мошенничество и организация преступным сообществом, в состав которого входило более 40 участников.

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«Алексей Левицкий, директор и совладелец ООО „Альфа“ из Екатеринбурга, оставлен в пермском СИЗО до 27 мая», — пишет «РБК-Пермь». Раскрыть преступное сообщество правоохранителям помогло URA.RU, корреспондент которого тайно внедрился к лжеэлетрикам.

Преступники действовали на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Свердловской и Калининградской областей, в период с марта 2020 года по декабрь 2021 года. Они предлагали доверчивым гражданам установить электрооборудования по ценам в десятки раз превышающим их рыночную стоимость. В основном жертвами лжеэлектриков становились доверчивые пенсионеры. Всего пострадавшими признаны свыше 300 человек, а ущерб, причиненный преступниками оценивается более, чем в 11 млн рублей.

Следствие считает Левицкого руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества. Ранее скрывшийся от следствия директор ООО был пойман в Беларуси и экстрадирован на родину.

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Лидер банды лжеэлектриков Алексей Левицкий оставлен в пермском СИЗО до конца мая. Ему вменяется мошенничество и организация преступным сообществом, в состав которого входило более 40 участников. «Алексей Левицкий, директор и совладелец ООО „Альфа“ из Екатеринбурга, оставлен в пермском СИЗО до 27 мая», — пишет «РБК-Пермь». Раскрыть преступное сообщество правоохранителям помогло URA.RU, корреспондент которого тайно внедрился к лжеэлетрикам. Преступники действовали на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Свердловской и Калининградской областей, в период с марта 2020 года по декабрь 2021 года. Они предлагали доверчивым гражданам установить электрооборудования по ценам в десятки раз превышающим их рыночную стоимость. В основном жертвами лжеэлектриков становились доверчивые пенсионеры. Всего пострадавшими признаны свыше 300 человек, а ущерб, причиненный преступниками оценивается более, чем в 11 млн рублей. Следствие считает Левицкого руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества. Ранее скрывшийся от следствия директор ООО был пойман в Беларуси и экстрадирован на родину.
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