Глава банды лжеэлектриков, которую раскрыло URA.RU, арестован в Перми до 27 мая

Лидер банды лжеэлектриков Алексей Левицкий оставлен в пермском СИЗО до конца мая. Ему вменяется мошенничество и организация преступным сообществом, в состав которого входило более 40 участников.
«Алексей Левицкий, директор и совладелец ООО „Альфа“ из Екатеринбурга, оставлен в пермском СИЗО до 27 мая», — пишет «РБК-Пермь». Раскрыть преступное сообщество правоохранителям помогло URA.RU, корреспондент которого тайно внедрился к лжеэлетрикам.
Преступники действовали на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Свердловской и Калининградской областей, в период с марта 2020 года по декабрь 2021 года. Они предлагали доверчивым гражданам установить электрооборудования по ценам в десятки раз превышающим их рыночную стоимость. В основном жертвами лжеэлектриков становились доверчивые пенсионеры. Всего пострадавшими признаны свыше 300 человек, а ущерб, причиненный преступниками оценивается более, чем в 11 млн рублей.
Следствие считает Левицкого руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества. Ранее скрывшийся от следствия директор ООО был пойман в Беларуси и экстрадирован на родину.
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