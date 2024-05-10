10 мая 2024

Бастрыкин взял на контроль защиту прав пермского инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин заинтересовался случаем с пермским инвалидом, который не может получить новую коляску Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль случай с пермским инвалидом, который вынужден пользоваться старой коляской. Информацию об этом опубликовали представители СК в своем telegram-канале.

«Мама 18-летнего инвалида из Пермского края обратилась в информационный центр СК РФ, поскольку она не смогла добиться от соцобеспечения коляски конкретной модели. Инвалид вынужден пользоваться коляской, выданной в 2017 году, у которой имеются повреждения», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета.

Бастрыкин ждет доклад от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина, которому поручено выяснить — имеется ли факт нарушения прав инвалида. Уточняется, что по словам мамы маломобильного пермяка, сроки выдачи новой коляски постоянно переносятся, отметили в ведомстве.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль случай с пермским инвалидом, который вынужден пользоваться старой коляской. Информацию об этом опубликовали представители СК в своем telegram-канале. «Мама 18-летнего инвалида из Пермского края обратилась в информационный центр СК РФ, поскольку она не смогла добиться от соцобеспечения коляски конкретной модели. Инвалид вынужден пользоваться коляской, выданной в 2017 году, у которой имеются повреждения», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета. Бастрыкин ждет доклад от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина, которому поручено выяснить — имеется ли факт нарушения прав инвалида. Уточняется, что по словам мамы маломобильного пермяка, сроки выдачи новой коляски постоянно переносятся, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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