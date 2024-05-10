Бастрыкин взял на контроль защиту прав пермского инвалида

Бастрыкин заинтересовался случаем с пермским инвалидом, который не может получить новую коляскуФото: Следственный комитет РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль случай с пермским инвалидом, который вынужден пользоваться старой коляской. Информацию об этом опубликовали представители СК в своем telegram-канале.
«Мама 18-летнего инвалида из Пермского края обратилась в информационный центр СК РФ, поскольку она не смогла добиться от соцобеспечения коляски конкретной модели. Инвалид вынужден пользоваться коляской, выданной в 2017 году, у которой имеются повреждения», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета.
Бастрыкин ждет доклад от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина, которому поручено выяснить — имеется ли факт нарушения прав инвалида. Уточняется, что по словам мамы маломобильного пермяка, сроки выдачи новой коляски постоянно переносятся, отметили в ведомстве.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль случай с пермским инвалидом, который вынужден пользоваться старой коляской. Информацию об этом опубликовали представители СК в своем telegram-канале. «Мама 18-летнего инвалида из Пермского края обратилась в информационный центр СК РФ, поскольку она не смогла добиться от соцобеспечения коляски конкретной модели. Инвалид вынужден пользоваться коляской, выданной в 2017 году, у которой имеются повреждения», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета. Бастрыкин ждет доклад от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина, которому поручено выяснить — имеется ли факт нарушения прав инвалида. Уточняется, что по словам мамы маломобильного пермяка, сроки выдачи новой коляски постоянно переносятся, отметили в ведомстве.