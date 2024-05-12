Из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ жилого дома в Белгороде достали тела семи человек: четверых женщин и троих мужчин. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В настоящий момент спасатели вытащили тела семерых мирных жителей: четверых женщин и троих мужчин», — написал Гладков в telegram-канале. Он уточнил, что список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ.
В данный момент в подъездах дома дежурят силы самообороны. Подвоз горячего питания и напитков для спасателей обеспечивают волонтеры. Все жильцы атакованного дома переселены, на месте работают психологи и медики, добавил губернатор.
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Из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ жилого дома в Белгороде достали тела семи человек: четверых женщин и троих мужчин. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В настоящий момент спасатели вытащили тела семерых мирных жителей: четверых женщин и троих мужчин», — написал Гладков в telegram-канале. Он уточнил, что список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ. В данный момент в подъездах дома дежурят силы самообороны. Подвоз горячего питания и напитков для спасателей обеспечивают волонтеры. Все жильцы атакованного дома переселены, на месте работают психологи и медики, добавил губернатор.