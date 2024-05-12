Гладков раскрыл подробности о погибших при теракте в Белгороде. Фото, видео

Гладков: из-под завалов в Белгороде достали тела четверых женщин и троих мужчин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение жилого дома в Белгороде. stock
Волонтеры возят горячие питание для спасателей в Белгороде Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ жилого дома в Белгороде достали тела семи человек: четверых женщин и троих мужчин. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В настоящий момент спасатели вытащили тела семерых мирных жителей: четверых женщин и троих мужчин», — написал Гладков в telegram-канале. Он уточнил, что список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ.

В данный момент в подъездах дома дежурят силы самообороны. Подвоз горячего питания и напитков для спасателей обеспечивают волонтеры. Все жильцы атакованного дома переселены, на месте работают психологи и медики, добавил губернатор.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ жилого дома в Белгороде достали тела семи человек: четверых женщин и троих мужчин. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В настоящий момент спасатели вытащили тела семерых мирных жителей: четверых женщин и троих мужчин», — написал Гладков в telegram-канале. Он уточнил, что список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ. В данный момент в подъездах дома дежурят силы самообороны. Подвоз горячего питания и напитков для спасателей обеспечивают волонтеры. Все жильцы атакованного дома переселены, на месте работают психологи и медики, добавил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...