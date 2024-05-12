Гладков раскрыл подробности о погибших при теракте в Белгороде. Фото, видео

Гладков: из-под завалов в Белгороде достали тела четверых женщин и троих мужчин

12 мая 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Волонтеры возят горячие питание для спасателей в Белгороде Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ жилого дома в Белгороде достали тела семи человек: четверых женщин и троих мужчин. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В настоящий момент спасатели вытащили тела семерых мирных жителей: четверых женщин и троих мужчин», — написал Гладков в telegram-канале . Он уточнил, что список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ. В данный момент в подъездах дома дежурят силы самообороны. Подвоз горячего питания и напитков для спасателей обеспечивают волонтеры. Все жильцы атакованного дома переселены, на месте работают психологи и медики, добавил губернатор. официальный telegram-канал Гладкова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ жилого дома в Белгороде достали тела семи человек: четверых женщин и троих мужчин. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В настоящий момент спасатели вытащили тела семерых мирных жителей: четверых женщин и троих мужчин», — написал Гладков в telegram-канале. Он уточнил, что список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ. В данный момент в подъездах дома дежурят силы самообороны. Подвоз горячего питания и напитков для спасателей обеспечивают волонтеры. Все жильцы атакованного дома переселены, на месте работают психологи и медики, добавил губернатор.