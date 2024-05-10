Пермяки стали реже брать жилье в ипотеку

11 мая 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Снизилось число пермяков, которые берут ипотечные кредиты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Все меньше жителей Пермского края рискуют брать квартиры в ипотеку. Об этом свидетельствует статистика Центрального банка России. «В марте ипотечные кредиты на жилье оформили 3,5 тысячи пермяков. В апреле число ипотечных заемщиков снизилось до 2,3 тысячи человек, то есть на 50%», — передает издание «Business class» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Ранее в Перми почти на 30% подорожала аренда однокомнатных квартир. Среди причин роста цен эксперты рынка недвижимости называют подорожание ипотеки и увеличение тарифов ЖКХ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все меньше жителей Пермского края рискуют брать квартиры в ипотеку. Об этом свидетельствует статистика Центрального банка России. «В марте ипотечные кредиты на жилье оформили 3,5 тысячи пермяков. В апреле число ипотечных заемщиков снизилось до 2,3 тысячи человек, то есть на 50%», — передает издание «Business class» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Ранее в Перми почти на 30% подорожала аренда однокомнатных квартир. Среди причин роста цен эксперты рынка недвижимости называют подорожание ипотеки и увеличение тарифов ЖКХ.