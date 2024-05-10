Пермяки стали реже брать жилье в ипотеку

Снизилось число пермяков, которые берут ипотечные кредиты
Все меньше жителей Пермского края рискуют брать квартиры в ипотеку. Об этом свидетельствует статистика Центрального банка России.
«В марте ипотечные кредиты на жилье оформили 3,5 тысячи пермяков. В апреле число ипотечных заемщиков снизилось до 2,3 тысячи человек, то есть на 50%», — передает издание «Business class» со ссылкой на данные ЦБ РФ.
Ранее в Перми почти на 30% подорожала аренда однокомнатных квартир. Среди причин роста цен эксперты рынка недвижимости называют подорожание ипотеки и увеличение тарифов ЖКХ.
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