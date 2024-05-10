10 мая 2024

Пермяки стали реже брать жилье в ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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Снизилось число пермяков, которые берут ипотечные кредиты Фото:

Все меньше жителей Пермского края рискуют брать квартиры в ипотеку. Об этом свидетельствует статистика Центрального банка России.

«В марте ипотечные кредиты на жилье оформили 3,5 тысячи пермяков. В апреле число ипотечных заемщиков снизилось до 2,3 тысячи человек, то есть на 50%», — передает издание «Business class» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Ранее в Перми почти на 30% подорожала аренда однокомнатных квартир. Среди причин роста цен эксперты рынка недвижимости называют подорожание ипотеки и увеличение тарифов ЖКХ.

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Все меньше жителей Пермского края рискуют брать квартиры в ипотеку. Об этом свидетельствует статистика Центрального банка России. «В марте ипотечные кредиты на жилье оформили 3,5 тысячи пермяков. В апреле число ипотечных заемщиков снизилось до 2,3 тысячи человек, то есть на 50%», — передает издание «Business class» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Ранее в Перми почти на 30% подорожала аренда однокомнатных квартир. Среди причин роста цен эксперты рынка недвижимости называют подорожание ипотеки и увеличение тарифов ЖКХ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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