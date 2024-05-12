В Перми снизилась высота новых многоэтажек

Большинство домов в Перми строят ниже 25 этажей (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

За последние годы высота новостроек уменьшилась в Перми в среднем на три этажа. Информация об этом опубликована на сайте сервиса «Циан».

«Средняя этажность новых домов в Перми снизилась с 20 до 17 этажей. На первичном рынке недвижимости 63% составляют дома от 13 до 25 этажей», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис недвижимости.

Строительство домов выше 25 этажей требует высоких затрат, отмечает издание. Кроме того, чтобы возвести высотки у застройщиков должен быть опыт таких работ и соответствующие компетенции.

Ранее в Пермском крае резко снизился объем вводимых в эксплуатацию новых квартир. За январь 2024 года в эксплуатацию в Прикамье было сдано 1 тысяча 112 квартир, а за тот же период предыдущего года сдали 2 тысячи 156 жилых помещений.