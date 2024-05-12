Миронов выступил против почти половины кандидатов в новое правительство РФ

Глава «Справедливой России» не поддержит 11 из 26 кандидатов в правительство РФ

12 мая 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов выступает против кандидатуры 11 человек в новое правительство Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказался о кандидатах, которые выдвигаются в обновленный состав правительства РФ. Он отметил, что поддерживает Дениса Мантурова на посту вице-премьера. Также Миронов положительно высказался о губернаторе Курской области Романе Старовойте, главе Калининградской области Антоне Алиханове и руководителе Кемеровской области Сергее Цивилеве, которые также выдвинуты на должности при кабмине. При этом фракция не поддерживает 11 кандидатур из 26. «СРЗП поддерживает предложение по назначению Мантурова на пост вице-премьера. <…> Фракция также приветствует привлечение к работе в правительстве губернаторов Старовойта, Алиханова, Цивилева», — подчеркнул Сергей Миронов. Его слова передает РИА Новости. При этом «Справедливая Россия» воздержится от голосования за переназначение вице-премьеров Татьяны Голиковой и Марата Хуснуллина и ряда других кандидатов. Категорически депутаты фракции выступают против глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки. Ранее отмечалось, что Роман Старовойт предложен на пост министра транспорта. Также губернатор Кемеровской области предложен на должность министра энергетики. «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказался о кандидатах, которые выдвигаются в обновленный состав правительства РФ. Он отметил, что поддерживает Дениса Мантурова на посту вице-премьера. Также Миронов положительно высказался о губернаторе Курской области Романе Старовойте, главе Калининградской области Антоне Алиханове и руководителе Кемеровской области Сергее Цивилеве, которые также выдвинуты на должности при кабмине. При этом фракция не поддерживает 11 кандидатур из 26. «СРЗП поддерживает предложение по назначению Мантурова на пост вице-премьера. <…> Фракция также приветствует привлечение к работе в правительстве губернаторов Старовойта, Алиханова, Цивилева», — подчеркнул Сергей Миронов. Его слова передает РИА Новости. При этом «Справедливая Россия» воздержится от голосования за переназначение вице-премьеров Татьяны Голиковой и Марата Хуснуллина и ряда других кандидатов. Категорически депутаты фракции выступают против глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки. Ранее отмечалось, что Роман Старовойт предложен на пост министра транспорта. Также губернатор Кемеровской области предложен на должность министра энергетики. «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ.