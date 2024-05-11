В Перми возле вокзала скончался мужчина

Медики не смогли спасти мужчину
На площади возле железнодорожного вокзала Пермь-2 скончался мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе пермского линейного отдела МВД России на транспорте. Инцидент произошел днем 11 мая.
«Днем 11 мая на площади возле вокзала скончался мужчина. Ему стало плохо, и медики провели реанимационные мероприятия, но спасти пациента не удалось», — написало издание «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на ведомство.
Признаков насильственной смерти не было обнаружено. Погибшим оказался житель Кировской области 1960 года рождения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!