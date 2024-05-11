11 мая 2024
10 мая 2024

В Перми возле вокзала скончался мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme. Екатеринбург, медицина, реанимация, скорая помошь
Медики не смогли спасти мужчину Фото:

На площади возле железнодорожного вокзала Пермь-2 скончался мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе пермского линейного отдела МВД России на транспорте. Инцидент произошел днем 11 мая.

«Днем 11 мая на площади возле вокзала скончался мужчина. Ему стало плохо, и медики провели реанимационные мероприятия, но спасти пациента не удалось», — написало издание «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на ведомство.

Признаков насильственной смерти не было обнаружено. Погибшим оказался житель Кировской области 1960 года рождения.

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На площади возле железнодорожного вокзала Пермь-2 скончался мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе пермского линейного отдела МВД России на транспорте. Инцидент произошел днем 11 мая. «Днем 11 мая на площади возле вокзала скончался мужчина. Ему стало плохо, и медики провели реанимационные мероприятия, но спасти пациента не удалось», — написало издание «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на ведомство. Признаков насильственной смерти не было обнаружено. Погибшим оказался житель Кировской области 1960 года рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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