Власти Соликамска ищут подрядчика, чтобы привести в порядок могилы воинов

Власти Соликамска (Пермский край) ищут подрядчика, который займется благоустройством кладбища, где покоятся защитники Родины, сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Благоустройство воинских захоронений в Соликамске в южной части города. Начальная цена контракта 1 млн 933 тысячи рублей», — указано в документации тендера.
Подрядчик, который определится по итогам электронных торгов, должен будет начать работы по приведению могил в порядок 3 июня. Завершить благоустройство захоронений планируется до 8 июля, отмечается в документации.
Братское кладбище советских воинов в Соликамске является объектом культурного наследия регионального значения. На погосте похоронены, в том числе солдаты, умершие в соликамских госпиталях от полученных ранений во время Великой Отечественной войны. Архитектурный ансамбль состоит из общего мемориала и 160 могил.
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Власти Соликамска (Пермский край) ищут подрядчика, который займется благоустройством кладбища, где покоятся защитники Родины, сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Благоустройство воинских захоронений в Соликамске в южной части города. Начальная цена контракта 1 млн 933 тысячи рублей», — указано в документации тендера. Подрядчик, который определится по итогам электронных торгов, должен будет начать работы по приведению могил в порядок 3 июня. Завершить благоустройство захоронений планируется до 8 июля, отмечается в документации. Братское кладбище советских воинов в Соликамске является объектом культурного наследия регионального значения. На погосте похоронены, в том числе солдаты, умершие в соликамских госпиталях от полученных ранений во время Великой Отечественной войны. Архитектурный ансамбль состоит из общего мемориала и 160 могил.