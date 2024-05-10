10 мая 2024

Власти Соликамска ищут подрядчика, чтобы привести в порядок могилы воинов

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Родительский день. Рябковское кладбище. Курган , памятник воинам, звезда, могила, кладбище, пятиконечная звезда
В Пермском крае благоустроят воинское кладбище (архивное фото) Фото:

Власти Соликамска (Пермский край) ищут подрядчика, который займется благоустройством кладбища, где покоятся защитники Родины, сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Благоустройство воинских захоронений в Соликамске в южной части города. Начальная цена контракта 1 млн 933 тысячи рублей», — указано в документации тендера.

Подрядчик, который определится по итогам электронных торгов, должен будет начать работы по приведению могил в порядок 3 июня. Завершить благоустройство захоронений планируется до 8 июля, отмечается в документации.

Братское кладбище советских воинов в Соликамске является объектом культурного наследия регионального значения. На погосте похоронены, в том числе солдаты, умершие в соликамских госпиталях от полученных ранений во время Великой Отечественной войны. Архитектурный ансамбль состоит из общего мемориала и 160 могил.

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Власти Соликамска (Пермский край) ищут подрядчика, который займется благоустройством кладбища, где покоятся защитники Родины, сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Благоустройство воинских захоронений в Соликамске в южной части города. Начальная цена контракта 1 млн 933 тысячи рублей», — указано в документации тендера. Подрядчик, который определится по итогам электронных торгов, должен будет начать работы по приведению могил в порядок 3 июня. Завершить благоустройство захоронений планируется до 8 июля, отмечается в документации. Братское кладбище советских воинов в Соликамске является объектом культурного наследия регионального значения. На погосте похоронены, в том числе солдаты, умершие в соликамских госпиталях от полученных ранений во время Великой Отечественной войны. Архитектурный ансамбль состоит из общего мемориала и 160 могил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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