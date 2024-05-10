Власти Соликамска ищут подрядчика, чтобы привести в порядок могилы воинов

11 мая 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

В Пермском крае благоустроят воинское кладбище (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Соликамска (Пермский край) ищут подрядчика, который займется благоустройством кладбища, где покоятся защитники Родины, сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Благоустройство воинских захоронений в Соликамске в южной части города. Начальная цена контракта 1 млн 933 тысячи рублей», — указано в документации тендера. Подрядчик, который определится по итогам электронных торгов, должен будет начать работы по приведению могил в порядок 3 июня. Завершить благоустройство захоронений планируется до 8 июля, отмечается в документации. Братское кладбище советских воинов в Соликамске является объектом культурного наследия регионального значения. На погосте похоронены, в том числе солдаты, умершие в соликамских госпиталях от полученных ранений во время Великой Отечественной войны. Архитектурный ансамбль состоит из общего мемориала и 160 могил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Соликамска (Пермский край) ищут подрядчика, который займется благоустройством кладбища, где покоятся защитники Родины, сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Благоустройство воинских захоронений в Соликамске в южной части города. Начальная цена контракта 1 млн 933 тысячи рублей», — указано в документации тендера. Подрядчик, который определится по итогам электронных торгов, должен будет начать работы по приведению могил в порядок 3 июня. Завершить благоустройство захоронений планируется до 8 июля, отмечается в документации. Братское кладбище советских воинов в Соликамске является объектом культурного наследия регионального значения. На погосте похоронены, в том числе солдаты, умершие в соликамских госпиталях от полученных ранений во время Великой Отечественной войны. Архитектурный ансамбль состоит из общего мемориала и 160 могил.