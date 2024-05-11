Власти Перми определились со стоимостью билетов на речной маршрут до Закамска

За проезд по речному маршруту Пермь — Закамск взрослому придется заплатить 367 рублей. Для пассажиров от пяти до десяти лет стоимость будет снижена на 50% от полной цены билета, передает пресс-служба минтранса Пермского края.
«Стоимость одного билета для взрослого пассажира составит 367 рублей. Для детей от 5 до 10 лет билет будет стоить 50% от полной стоимости перевозки — 183 рубля 50 копеек, дети до пяти лет могут ездить по речному маршруту Пермь — Закамск бесплатно», — на данные ведомства ссылается издание «Текст».
Общая протяженность маршрута составляет 18 километров. Поездка в одну сторону займет 130 минут. Планируется, что рейсы будут выполняться раз в день.
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За проезд по речному маршруту Пермь — Закамск взрослому придется заплатить 367 рублей. Для пассажиров от пяти до десяти лет стоимость будет снижена на 50% от полной цены билета, передает пресс-служба минтранса Пермского края. «Стоимость одного билета для взрослого пассажира составит 367 рублей. Для детей от 5 до 10 лет билет будет стоить 50% от полной стоимости перевозки — 183 рубля 50 копеек, дети до пяти лет могут ездить по речному маршруту Пермь — Закамск бесплатно», — на данные ведомства ссылается издание «Текст». Общая протяженность маршрута составляет 18 километров. Поездка в одну сторону займет 130 минут. Планируется, что рейсы будут выполняться раз в день.