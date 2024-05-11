11 мая 2024
10 мая 2024

Пермяки требуют жестко наказать уличную банду, избивавшую прохожих на улицах

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Клипарт. Москва, драка, угроза, насилие, ссора, разборка, кулак, агрессия, злость, кулаки
На бандитов, которые избивали прохожих в Перми, завели уголовное дело Фото:

Пермяки организовали сбор подписей с призывом строго наказать уличную банду, которая нападала на людей на улицах. Среди пострадавших — несовершеннолетние. Соответсвующая петиция размещена на портале Change.org.

«Просим максимально наказать этих людей по всей строгости закона, чтобы другим, таким же распоясавшихся в последнее время отморозкам это было уроком. Просим оградить нас и наших детей от этих людей. Звери должны сидеть в клетке», — написано в документе.

Случаи нападения на прохожих в Перми взяла под контроль прокуратура региона. В канун 9 Мая силовики задержали двух членов банды. Глава СКР России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. В полиции информацию о нападении на 14-летнего подростка не подтверждают.

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Пермяки организовали сбор подписей с призывом строго наказать уличную банду, которая нападала на людей на улицах. Среди пострадавших — несовершеннолетние. Соответсвующая петиция размещена на портале Change.org. «Просим максимально наказать этих людей по всей строгости закона, чтобы другим, таким же распоясавшихся в последнее время отморозкам это было уроком. Просим оградить нас и наших детей от этих людей. Звери должны сидеть в клетке», — написано в документе. Случаи нападения на прохожих в Перми взяла под контроль прокуратура региона. В канун 9 Мая силовики задержали двух членов банды. Глава СКР России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. В полиции информацию о нападении на 14-летнего подростка не подтверждают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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