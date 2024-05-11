Пермяки требуют жестко наказать уличную банду, избивавшую прохожих на улицах

Пермяки организовали сбор подписей с призывом строго наказать уличную банду, которая нападала на людей на улицах. Среди пострадавших — несовершеннолетние. Соответсвующая петиция размещена на портале Change.org.
«Просим максимально наказать этих людей по всей строгости закона, чтобы другим, таким же распоясавшихся в последнее время отморозкам это было уроком. Просим оградить нас и наших детей от этих людей. Звери должны сидеть в клетке», — написано в документе.
Случаи нападения на прохожих в Перми взяла под контроль прокуратура региона. В канун 9 Мая силовики задержали двух членов банды. Глава СКР России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. В полиции информацию о нападении на 14-летнего подростка не подтверждают.
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Пермяки организовали сбор подписей с призывом строго наказать уличную банду, которая нападала на людей на улицах. Среди пострадавших — несовершеннолетние. Соответсвующая петиция размещена на портале Change.org. «Просим максимально наказать этих людей по всей строгости закона, чтобы другим, таким же распоясавшихся в последнее время отморозкам это было уроком. Просим оградить нас и наших детей от этих людей. Звери должны сидеть в клетке», — написано в документе. Случаи нападения на прохожих в Перми взяла под контроль прокуратура региона. В канун 9 Мая силовики задержали двух членов банды. Глава СКР России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. В полиции информацию о нападении на 14-летнего подростка не подтверждают.