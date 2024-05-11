11 мая 2024
10 мая 2024

Бывший учитель из Прикамья стал героем шоу «Мистер Х» на телеканале «Пятница»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, школьная доска, мел, тряпка, школа, среднее образование
Пермяк восемь лет работал учителем математики и репетитором Фото:

Бывший преподаватель математики из Чернушки (Пермский край) Станислав Егорцев снялся в телепроекте «Мистер Х». Шоу с его участием выйдет 23 мая на телеканале «Пятница», указано в промо-материалах.

«Влюбиться хочу. Чем черт не шутит, может и влюблюсь. Интересно узнать, что девушки выберут, что для них важнее деньги или любовь», — рассказал Станислав Егорцев в интервью.

Житель прикамья восемь лет работал учителем математики и репетитором. На этом он заработал свои первые деньги.

Особенность этого сезона в том, что в шоу примут участие сразу два холостяка. Один — не богат, а второй является миллионером. Девушка предстоит сделать выбор.

В апреле актер Ярослав Могильников из Лысьвы, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана», принял участие в программе «Кондитер.Дети» на «Пятнице». Он попробовал и дал оценку тортам участников проекта.

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Бывший преподаватель математики из Чернушки (Пермский край) Станислав Егорцев снялся в телепроекте «Мистер Х». Шоу с его участием выйдет 23 мая на телеканале «Пятница», указано в промо-материалах. «Влюбиться хочу. Чем черт не шутит, может и влюблюсь. Интересно узнать, что девушки выберут, что для них важнее деньги или любовь», — рассказал Станислав Егорцев в интервью. Житель прикамья восемь лет работал учителем математики и репетитором. На этом он заработал свои первые деньги. Особенность этого сезона в том, что в шоу примут участие сразу два холостяка. Один — не богат, а второй является миллионером. Девушка предстоит сделать выбор. В апреле актер Ярослав Могильников из Лысьвы, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана», принял участие в программе «Кондитер.Дети» на «Пятнице». Он попробовал и дал оценку тортам участников проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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