10 мая 2024

В Перми началась эвакуация электровелосипедов

© Служба новостей «URA.RU»
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Whoosh велосипеды на улицах города. Пермь, тротуар, парковка, улица, электровелосипед, Whoosh, велосипеды, велошеринг
В Перми вывозят электровелосипеды на штрафстоянки Фото:

Власти Перми начали эвакуацию брошенных электровелосипедов с городских улиц на штрафстоянки. Информацию об этом подтвердили в мэрии.

«С улиц Перми уже эвакуировали на штрафстоянки 51 оставленный в неположенном месте электровелосипед. Стоимость эвакуации составляет 1,5 тысячи рублей, а день хранения владельцу велотехники обойдется в 100 рублей», — передает портал «В курсе.ру» со ссылкой на данные представителей городской администрации.

Владельцы велосипедов смогут их забрать со штрафстоянки после оплаты расходов на их вывоз и хранение. Также им необходимо будет иметь при себе документы, подтверждающие права на имущество, отмечает издание.

Ранее мэрия Перми направила 368 тысяч рублей на эвакуацию брошенных электровелосипедов. Также планируется очистить городские улицы и от других бесхозных средств передвижения.

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Власти Перми начали эвакуацию брошенных электровелосипедов с городских улиц на штрафстоянки. Информацию об этом подтвердили в мэрии. «С улиц Перми уже эвакуировали на штрафстоянки 51 оставленный в неположенном месте электровелосипед. Стоимость эвакуации составляет 1,5 тысячи рублей, а день хранения владельцу велотехники обойдется в 100 рублей», — передает портал «В курсе.ру» со ссылкой на данные представителей городской администрации. Владельцы велосипедов смогут их забрать со штрафстоянки после оплаты расходов на их вывоз и хранение. Также им необходимо будет иметь при себе документы, подтверждающие права на имущество, отмечает издание. Ранее мэрия Перми направила 368 тысяч рублей на эвакуацию брошенных электровелосипедов. Также планируется очистить городские улицы и от других бесхозных средств передвижения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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