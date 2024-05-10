В Перми началась эвакуация электровелосипедов

11 мая 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

В Перми вывозят электровелосипеды на штрафстоянки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Власти Перми начали эвакуацию брошенных электровелосипедов с городских улиц на штрафстоянки. Информацию об этом подтвердили в мэрии. «С улиц Перми уже эвакуировали на штрафстоянки 51 оставленный в неположенном месте электровелосипед. Стоимость эвакуации составляет 1,5 тысячи рублей, а день хранения владельцу велотехники обойдется в 100 рублей», — передает портал «В курсе.ру» со ссылкой на данные представителей городской администрации. Владельцы велосипедов смогут их забрать со штрафстоянки после оплаты расходов на их вывоз и хранение. Также им необходимо будет иметь при себе документы, подтверждающие права на имущество, отмечает издание. Ранее мэрия Перми направила 368 тысяч рублей на эвакуацию брошенных электровелосипедов. Также планируется очистить городские улицы и от других бесхозных средств передвижения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Перми начали эвакуацию брошенных электровелосипедов с городских улиц на штрафстоянки. Информацию об этом подтвердили в мэрии. «С улиц Перми уже эвакуировали на штрафстоянки 51 оставленный в неположенном месте электровелосипед. Стоимость эвакуации составляет 1,5 тысячи рублей, а день хранения владельцу велотехники обойдется в 100 рублей», — передает портал «В курсе.ру» со ссылкой на данные представителей городской администрации. Владельцы велосипедов смогут их забрать со штрафстоянки после оплаты расходов на их вывоз и хранение. Также им необходимо будет иметь при себе документы, подтверждающие права на имущество, отмечает издание. Ранее мэрия Перми направила 368 тысяч рублей на эвакуацию брошенных электровелосипедов. Также планируется очистить городские улицы и от других бесхозных средств передвижения.