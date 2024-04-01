Банка курганской тушенки стала элементом видеоигры

01 апреля 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Виртуальные банки курганской тушенки можно выиграть в игре, участвуя в лотерее (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Банку курганской тушенки можно добавить в качестве детали на бронемобиль в видеоигре Crossout, а также выиграть в лотерее внутри игры. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Курганского мясокомбината «Стандарт». «Банка курганской тушенки стала элементом постапокалиптической компьютерной игры Crossout. Теперь каждый игрок при сборке своего бронемобиля сможет добавить на крышу деталь в виде банки курганской тушенки или выиграть такую же тушенку в лотерее, чтобы затем обменять ее на валюту внутри игры», — сообщила пресс-служба Курганского мясокомбината «Стандарт». Как уточнила пресс-служба, разработчики игры сделали возможным для игроков воспользоваться уже готовым бронемобилем с декором в виде банки тушенки или собрать машину самостоятельно. Кроме того, сообщил «Стандарт», пользователи смогут использовать в игре аватар героя, который по сюжету нашел банки с тушенкой на заброшенном мясокомбинате, и стал обладателем ценного ресурса в мире, пережившем апокалипсис. «При старте игры пользователи оказываются на одной из разработанных нами локаций, среди них, например, есть карта, в основу которой лег Екатеринбург. Игроки будут сражаться за ресурсы неподалеку от цирка, телебашни и других узнаваемых видов уральской столицы», — рассказали представители мясокомбината со ссылкой на команду Crossout. Генеральный директор Курганского мясокомбината «Стандарт» Александр Петров признался, что новость о тушенке в игре стала неожиданностью. «Для Курганского мясокомбината новость об интеграции наших банок с тушенкой в компьютерную игру Crossout стала неожиданностью. Это крайне необычно для такого консервативного производства. Куда привычнее видеть нашу тушенку у туристов, охотников и рыбаков. Но идея крутая, поэтому мы с радостью решили сотрудничать с нашими земляками», — рассказал Александр Петров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банку курганской тушенки можно добавить в качестве детали на бронемобиль в видеоигре Crossout, а также выиграть в лотерее внутри игры. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Курганского мясокомбината «Стандарт». «Банка курганской тушенки стала элементом постапокалиптической компьютерной игры Crossout. Теперь каждый игрок при сборке своего бронемобиля сможет добавить на крышу деталь в виде банки курганской тушенки или выиграть такую же тушенку в лотерее, чтобы затем обменять ее на валюту внутри игры», — сообщила пресс-служба Курганского мясокомбината «Стандарт». Как уточнила пресс-служба, разработчики игры сделали возможным для игроков воспользоваться уже готовым бронемобилем с декором в виде банки тушенки или собрать машину самостоятельно. Кроме того, сообщил «Стандарт», пользователи смогут использовать в игре аватар героя, который по сюжету нашел банки с тушенкой на заброшенном мясокомбинате, и стал обладателем ценного ресурса в мире, пережившем апокалипсис. «При старте игры пользователи оказываются на одной из разработанных нами локаций, среди них, например, есть карта, в основу которой лег Екатеринбург. Игроки будут сражаться за ресурсы неподалеку от цирка, телебашни и других узнаваемых видов уральской столицы», — рассказали представители мясокомбината со ссылкой на команду Crossout. Генеральный директор Курганского мясокомбината «Стандарт» Александр Петров признался, что новость о тушенке в игре стала неожиданностью. «Для Курганского мясокомбината новость об интеграции наших банок с тушенкой в компьютерную игру Crossout стала неожиданностью. Это крайне необычно для такого консервативного производства. Куда привычнее видеть нашу тушенку у туристов, охотников и рыбаков. Но идея крутая, поэтому мы с радостью решили сотрудничать с нашими земляками», — рассказал Александр Петров.