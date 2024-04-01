В Челябинске 2 апреля отключат светофоры на трех перекрестках

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Клипарт на тему эпидемии. Челябинск, светофор, урал, красный свет, кинотеатр урал
Светофоры не будут работать практически весь рабочий день Фото:

В Челябинске 2 апреля отключат светофоры на трех крупных перекрестках. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города.

«Завтра, 2 апреля, не будут работать светофоры на нескольких перекрестках. Отключение будет произведено в связи с техническими работами», — пояснили в ведомстве.

График отключений:

  • проспект Победы — ул. Жилая: с 9:00 до окончания работ;
  • ул. Машиностроителей — ул. Масленникова: с 8:00 до 18:00;
  • ул. Машиностроителей — ЧТПЗ: с 8:00 до 18:00.

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В Челябинске 2 апреля отключат светофоры на трех крупных перекрестках. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города. «Завтра, 2 апреля, не будут работать светофоры на нескольких перекрестках. Отключение будет произведено в связи с техническими работами», — пояснили в ведомстве. График отключений:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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