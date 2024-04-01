В Челябинске 2 апреля отключат светофоры на трех перекрестках

Светофоры не будут работать практически весь рабочий день
В Челябинске 2 апреля отключат светофоры на трех крупных перекрестках. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города.
«Завтра, 2 апреля, не будут работать светофоры на нескольких перекрестках. Отключение будет произведено в связи с техническими работами», — пояснили в ведомстве.
График отключений:
- проспект Победы — ул. Жилая: с 9:00 до окончания работ;
- ул. Машиностроителей — ул. Масленникова: с 8:00 до 18:00;
- ул. Машиностроителей — ЧТПЗ: с 8:00 до 18:00.
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