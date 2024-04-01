Мэрия Перми выделит миллионы рублей на защиту мостов после теракта в «Крокусе»

На объектах должны быть оборудованы посты из четырех человек и автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Перми ищут подрядчика, который займется защитой мостовых конструкций от актов незаконного вмешательства. Соответствующий аукцион с начальной ценой, превышающей 27 млн рублей, появился на портале ЕИС «Закупки» через неделю после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Заказчиком выступает подконтрольное администрации города МКУ «Пермблагоустройство».

«Цель услуг: защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства. Начальная цена контракта: 27 092 773,41 рубля» — указно в техзадании закупки. Речь идет о мостах через Егошиху по улицам Чкалова и Революции, путепроводе над железнодорожными путями по улице Стахановской, мосте через реку Ива и путепроводе через жд-пути в районе «Гознака».

Подрядчик займется обеспечение пропускного режима. Будет пресекать пронос и провоз по мостам запрещенных предметов и веществ. На объектах должно быть организовано постоянное видеонаблюдение. О всех нарушениях или готовящихся диверсиях необходимо будет сообщать представителям ФСБ и МВД.

Срок оказания услуг — с 1 мая текущего года по 31 марта 2026 года. Заявки на аукцион будут приниматься до 15 апреля.

Сразу после атаки на «Крокус» на улицы вывели дополнительные наряды полиции. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал ускорить внедрение на территории системы распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения.