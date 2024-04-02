В Екатеринбург завезли сотни попугаев из Краснодара

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Зоомагазин. Москва, попугай, зоомагазин
Попугаи 30 дней проходили карантин Фото:

В Екатеринбург 1 апреля завезли 717 декоративных птиц — волнистых попугаев, кореллов и неразлучников из Краснодарского края. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

«Ветеринарный контроль за ввозом подконтрольного товара в аэропорту Кольцово провели специалисты отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте по Свердловской области Уральского межрегионального управления Россельхознадзора», — сказано в сообщении. При проверке нарушений не выявлено.

Попугаев проверили на орнитоз, грипп и сальмонеллез. До отправления в Екатеринбург они проходили карантин в течение 30 дней.

Летом 2023 года в Екатеринбург привезли 150 ирландских свиней за 50 миллионов рублей. Животных закупила челябинская компания.

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В Екатеринбург 1 апреля завезли 717 декоративных птиц — волнистых попугаев, кореллов и неразлучников из Краснодарского края. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «Ветеринарный контроль за ввозом подконтрольного товара в аэропорту Кольцово провели специалисты отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте по Свердловской области Уральского межрегионального управления Россельхознадзора», — сказано в сообщении. При проверке нарушений не выявлено. Попугаев проверили на орнитоз, грипп и сальмонеллез. До отправления в Екатеринбург они проходили карантин в течение 30 дней. Летом 2023 года в Екатеринбург привезли 150 ирландских свиней за 50 миллионов рублей. Животных закупила челябинская компания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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