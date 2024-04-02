В Екатеринбург завезли сотни попугаев из Краснодара

В Екатеринбург 1 апреля завезли 717 декоративных птиц — волнистых попугаев, кореллов и неразлучников из Краснодарского края. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.
«Ветеринарный контроль за ввозом подконтрольного товара в аэропорту Кольцово провели специалисты отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте по Свердловской области Уральского межрегионального управления Россельхознадзора», — сказано в сообщении. При проверке нарушений не выявлено.
Попугаев проверили на орнитоз, грипп и сальмонеллез. До отправления в Екатеринбург они проходили карантин в течение 30 дней.
Летом 2023 года в Екатеринбург привезли 150 ирландских свиней за 50 миллионов рублей. Животных закупила челябинская компания.
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