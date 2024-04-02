В Екатеринбург завезли сотни попугаев из Краснодара

02 апреля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Попугаи 30 дней проходили карантин Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Екатеринбург 1 апреля завезли 717 декоративных птиц — волнистых попугаев, кореллов и неразлучников из Краснодарского края. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «Ветеринарный контроль за ввозом подконтрольного товара в аэропорту Кольцово провели специалисты отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте по Свердловской области Уральского межрегионального управления Россельхознадзора», — сказано в сообщении. При проверке нарушений не выявлено. Попугаев проверили на орнитоз, грипп и сальмонеллез. До отправления в Екатеринбург они проходили карантин в течение 30 дней. Летом 2023 года в Екатеринбург привезли 150 ирландских свиней за 50 миллионов рублей. Животных закупила челябинская компания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург 1 апреля завезли 717 декоративных птиц — волнистых попугаев, кореллов и неразлучников из Краснодарского края. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «Ветеринарный контроль за ввозом подконтрольного товара в аэропорту Кольцово провели специалисты отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте по Свердловской области Уральского межрегионального управления Россельхознадзора», — сказано в сообщении. При проверке нарушений не выявлено. Попугаев проверили на орнитоз, грипп и сальмонеллез. До отправления в Екатеринбург они проходили карантин в течение 30 дней. Летом 2023 года в Екатеринбург привезли 150 ирландских свиней за 50 миллионов рублей. Животных закупила челябинская компания.