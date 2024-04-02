Шойгу: срочникам не стоит бояться отправки на СВО

В России 1 апреля стартовал весенний призыв
новость из сюжетаПризыв — 2024
Срочников не будут отправлять на СВО. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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«Срочники весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, к действиям в спецоперациях на Украине привлекаться не будут», — отметил Шойгу. Заявление прозвучало на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Весенний призыв начался с 1 апреля. Генштаб РФ уже отмечал, что призывники не будут участвовать в СВО.
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