Армия и оружие Шойгу: срочникам не стоит бояться отправки на СВО 02 апреля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 + В России 1 апреля стартовал весенний призыв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 Срочников не будут отправлять на СВО. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Новость по теме Весенний призыв 2024: где и сколько будут служить срочники «Срочники весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, к действиям в спецоперациях на Украине привлекаться не будут», — отметил Шойгу. Заявление прозвучало на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Весенний призыв начался с 1 апреля. Генштаб РФ уже отмечал, что призывники не будут участвовать в СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Срочников не будут отправлять на СВО. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Срочники весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, к действиям в спецоперациях на Украине привлекаться не будут», — отметил Шойгу. Заявление прозвучало на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Весенний призыв начался с 1 апреля. Генштаб РФ уже отмечал, что призывники не будут участвовать в СВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям