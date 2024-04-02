В Перми из-за пожара эвакуировали людей из магазина. Видео

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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
Спасатели МЧС выезжали на пожар в Перми (архивное фото) Фото:

В Перми в магазине на улице Решетникова загорелась телега с картоном. До приезда пожарных пять человек смогли эвакуироваться из торговой точки. Об этом сообщили представители управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram.

«В Перми на улице Решетникова в магазине сработала автоматическая система пожаротушения, так как загорелась телега с картоном. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек: три из которых персонал и двое посетителей», — указано в сообщении представителей МЧС.

По данным ведомства, на пожар приезжали 12 спасателей и четыре единицы техники МЧС России. Благодаря слаженным действиям персонала огонь потушили подручными средствами, пострадавших нет, отметили представители ведомства. Причины происшествия выясняются.

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В Перми в магазине на улице Решетникова загорелась телега с картоном. До приезда пожарных пять человек смогли эвакуироваться из торговой точки. Об этом сообщили представители управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «В Перми на улице Решетникова в магазине сработала автоматическая система пожаротушения, так как загорелась телега с картоном. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек: три из которых персонал и двое посетителей», — указано в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, на пожар приезжали 12 спасателей и четыре единицы техники МЧС России. Благодаря слаженным действиям персонала огонь потушили подручными средствами, пострадавших нет, отметили представители ведомства. Причины происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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