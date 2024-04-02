В Перми в магазине на улице Решетникова загорелась телега с картоном. До приезда пожарных пять человек смогли эвакуироваться из торговой точки. Об этом сообщили представители управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram.
«В Перми на улице Решетникова в магазине сработала автоматическая система пожаротушения, так как загорелась телега с картоном. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек: три из которых персонал и двое посетителей», — указано в сообщении представителей МЧС.
По данным ведомства, на пожар приезжали 12 спасателей и четыре единицы техники МЧС России. Благодаря слаженным действиям персонала огонь потушили подручными средствами, пострадавших нет, отметили представители ведомства. Причины происшествия выясняются.
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В Перми в магазине на улице Решетникова загорелась телега с картоном. До приезда пожарных пять человек смогли эвакуироваться из торговой точки. Об этом сообщили представители управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «В Перми на улице Решетникова в магазине сработала автоматическая система пожаротушения, так как загорелась телега с картоном. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек: три из которых персонал и двое посетителей», — указано в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, на пожар приезжали 12 спасателей и четыре единицы техники МЧС России. Благодаря слаженным действиям персонала огонь потушили подручными средствами, пострадавших нет, отметили представители ведомства. Причины происшествия выясняются.