В Перми из-за пожара эвакуировали людей из магазина. Видео

02 апреля 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

Спасатели МЧС выезжали на пожар в Перми (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в магазине на улице Решетникова загорелась телега с картоном. До приезда пожарных пять человек смогли эвакуироваться из торговой точки. Об этом сообщили представители управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «В Перми на улице Решетникова в магазине сработала автоматическая система пожаротушения, так как загорелась телега с картоном. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек: три из которых персонал и двое посетителей», — указано в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, на пожар приезжали 12 спасателей и четыре единицы техники МЧС России. Благодаря слаженным действиям персонала огонь потушили подручными средствами, пострадавших нет, отметили представители ведомства. Причины происшествия выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в магазине на улице Решетникова загорелась телега с картоном. До приезда пожарных пять человек смогли эвакуироваться из торговой точки. Об этом сообщили представители управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «В Перми на улице Решетникова в магазине сработала автоматическая система пожаротушения, так как загорелась телега с картоном. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек: три из которых персонал и двое посетителей», — указано в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, на пожар приезжали 12 спасателей и четыре единицы техники МЧС России. Благодаря слаженным действиям персонала огонь потушили подручными средствами, пострадавших нет, отметили представители ведомства. Причины происшествия выясняются.