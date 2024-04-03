В Перми упали цены на путевки в Турцию на майские праздники

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Турция 2020. Пермь, отель, море, турция, путешествия, отдых, туризм
Отдых в недорогом пятизвездочном отделе обойдется в 100 тысяч на двоих Фото:

Пермякам стали доступнее путевки в Турцию. Отдых на Средиземноморском побережье в начале мая подешевел на 20%, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

«Цены на путевки в Турцию на майские праздники снизились на 20%. Можно отдохнуть вдвоем за 100 тысяч в пятизвездочном отеле», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Она добавила, что в эту стоимость входит перелет из Перми, проживание в недорогом пятизвездочном отеле, питание по системе «Все включено», трансфер из аэропорта в отель и обратно. Срок отдыха может варьироваться от шести до восьми ночей в зависимости от бюджета путешественников и выбранного отеля.

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Пермякам стали доступнее путевки в Турцию. Отдых на Средиземноморском побережье в начале мая подешевел на 20%, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «Цены на путевки в Турцию на майские праздники снизились на 20%. Можно отдохнуть вдвоем за 100 тысяч в пятизвездочном отеле», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она добавила, что в эту стоимость входит перелет из Перми, проживание в недорогом пятизвездочном отеле, питание по системе «Все включено», трансфер из аэропорта в отель и обратно. Срок отдыха может варьироваться от шести до восьми ночей в зависимости от бюджета путешественников и выбранного отеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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