В Перми упали цены на путевки в Турцию на майские праздники

Пермякам стали доступнее путевки в Турцию. Отдых на Средиземноморском побережье в начале мая подешевел на 20%, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.
«Цены на путевки в Турцию на майские праздники снизились на 20%. Можно отдохнуть вдвоем за 100 тысяч в пятизвездочном отеле», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Она добавила, что в эту стоимость входит перелет из Перми, проживание в недорогом пятизвездочном отеле, питание по системе «Все включено», трансфер из аэропорта в отель и обратно. Срок отдыха может варьироваться от шести до восьми ночей в зависимости от бюджета путешественников и выбранного отеля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Пермякам стали доступнее путевки в Турцию. Отдых на Средиземноморском побережье в начале мая подешевел на 20%, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «Цены на путевки в Турцию на майские праздники снизились на 20%. Можно отдохнуть вдвоем за 100 тысяч в пятизвездочном отеле», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она добавила, что в эту стоимость входит перелет из Перми, проживание в недорогом пятизвездочном отеле, питание по системе «Все включено», трансфер из аэропорта в отель и обратно. Срок отдыха может варьироваться от шести до восьми ночей в зависимости от бюджета путешественников и выбранного отеля.