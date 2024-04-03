В Перми упали цены на путевки в Турцию на майские праздники

Отдых в недорогом пятизвездочном отделе обойдется в 100 тысяч на двоих Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Пермякам стали доступнее путевки в Турцию. Отдых на Средиземноморском побережье в начале мая подешевел на 20%, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

«Цены на путевки в Турцию на майские праздники снизились на 20%. Можно отдохнуть вдвоем за 100 тысяч в пятизвездочном отеле», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Она добавила, что в эту стоимость входит перелет из Перми, проживание в недорогом пятизвездочном отеле, питание по системе «Все включено», трансфер из аэропорта в отель и обратно. Срок отдыха может варьироваться от шести до восьми ночей в зависимости от бюджета путешественников и выбранного отеля.