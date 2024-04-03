Челябинский губернатор Текслер выступит с докладом перед Путиным

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Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, текслер алексей
На совещании с участием Алексея Текслера обсудят программы регионального развития Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 апреля выступит на совещании с членами правительства РФ. Его проведет президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению „Экономика и финансы“ Алексей Текслер», — пояснили в пресс-службе.

Основная тема обсуждения — итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025—2030 годы. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 апреля выступит на совещании с членами правительства РФ. Его проведет президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. «Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению „Экономика и финансы“ Алексей Текслер», — пояснили в пресс-службе. Основная тема обсуждения — итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025—2030 годы. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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