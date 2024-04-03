Челябинский губернатор Текслер выступит с докладом перед Путиным

03 апреля 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

На совещании с участием Алексея Текслера обсудят программы регионального развития Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 апреля выступит на совещании с членами правительства РФ. Его проведет президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. «Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению „Экономика и финансы“ Алексей Текслер», — пояснили в пресс-службе. Основная тема обсуждения — итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025—2030 годы. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 апреля выступит на совещании с членами правительства РФ. Его проведет президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. «Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению „Экономика и финансы“ Алексей Текслер», — пояснили в пресс-службе. Основная тема обсуждения — итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025—2030 годы. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.