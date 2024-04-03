Игроки «Трактора» почтили память погибшего ярославского «Локомотива». Фото

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Трактористы нашли время почтить память погибших спортсменов Фото:

Игроки, руководство и тренерский состав челябинского хоккейного клуба «Трактор» 3 апреля посетили мемориал памяти погибшей в авиакатастрофе команды «Локомотив». Об этом сообщает официальный telegram-канал «Трактора».

«Сегодня игроки и руководство нашей команды посетили мемориал в память об игроках „Локомотива“. Навсегда с нами», — передает telegram-канал клуба.

«Трактор» находится в Ярославле, играя полуфинальные матчи Кубка Гагарина КХЛ с местным «Локомотивом». Первая игра состоялась 2 апреля, вторая будет 4 апреля. В плотном тренировочном графике спортсмены нашли время для посещения мемориала.

Катастрофа с клубом «Локомотив» произошла 7 сентября 2011 года. Чартерный борт Як-42 задел крылом радиомаяк, упал и загорелся. Погибли 44 человека, включая команду «Локомотив» в полном составе. Команда отправлялась на матч открытия сезона в Минск. Рядом с местом гибели «Локомотива» возведен мемориал.

Директор клуба Иван Савин возлагает цветы к мемориалу
Директор клуба Иван Савин возлагает цветы к мемориалу
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин отдал дань памяти хоккеистам
Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин отдал дань памяти хоккеистам
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На гранитной плите изображен капитан «Локомотива» Иван Ткаченко
На гранитной плите изображен капитан «Локомотива» Иван Ткаченко
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Игроки, руководство и тренерский состав челябинского хоккейного клуба «Трактор» 3 апреля посетили мемориал памяти погибшей в авиакатастрофе команды «Локомотив». Об этом сообщает официальный telegram-канал «Трактора». «Сегодня игроки и руководство нашей команды посетили мемориал в память об игроках „Локомотива“. Навсегда с нами», — передает telegram-канал клуба. «Трактор» находится в Ярославле, играя полуфинальные матчи Кубка Гагарина КХЛ с местным «Локомотивом». Первая игра состоялась 2 апреля, вторая будет 4 апреля. В плотном тренировочном графике спортсмены нашли время для посещения мемориала. Катастрофа с клубом «Локомотив» произошла 7 сентября 2011 года. Чартерный борт Як-42 задел крылом радиомаяк, упал и загорелся. Погибли 44 человека, включая команду «Локомотив» в полном составе. Команда отправлялась на матч открытия сезона в Минск. Рядом с местом гибели «Локомотива» возведен мемориал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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