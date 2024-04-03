Игроки «Трактора» почтили память погибшего ярославского «Локомотива». Фото

03 апреля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Трактористы нашли время почтить память погибших спортсменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Игроки, руководство и тренерский состав челябинского хоккейного клуба «Трактор» 3 апреля посетили мемориал памяти погибшей в авиакатастрофе команды «Локомотив». Об этом сообщает официальный telegram-канал «Трактора». «Сегодня игроки и руководство нашей команды посетили мемориал в память об игроках „Локомотива“. Навсегда с нами», — передает telegram-канал клуба. «Трактор» находится в Ярославле, играя полуфинальные матчи Кубка Гагарина КХЛ с местным «Локомотивом». Первая игра состоялась 2 апреля, вторая будет 4 апреля. В плотном тренировочном графике спортсмены нашли время для посещения мемориала. Катастрофа с клубом «Локомотив» произошла 7 сентября 2011 года. Чартерный борт Як-42 задел крылом радиомаяк, упал и загорелся. Погибли 44 человека, включая команду «Локомотив» в полном составе. Команда отправлялась на матч открытия сезона в Минск. Рядом с местом гибели «Локомотива» возведен мемориал. Директор клуба Иван Савин возлагает цветы к мемориалу Фото: telegram-канал ХК «Трактор», https://t.me/za_TRAKTOR/20988 Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин отдал дань памяти хоккеистам Фото: telegram-канал ХК «Трактор», https://t.me/za_TRAKTOR/20988 На гранитной плите изображен капитан «Локомотива» Иван Ткаченко Фото: telegram-канал ХК «Трактор», https://t.me/za_TRAKTOR/20988 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Игроки, руководство и тренерский состав челябинского хоккейного клуба «Трактор» 3 апреля посетили мемориал памяти погибшей в авиакатастрофе команды «Локомотив». Об этом сообщает официальный telegram-канал «Трактора». «Сегодня игроки и руководство нашей команды посетили мемориал в память об игроках „Локомотива“. Навсегда с нами», — передает telegram-канал клуба. «Трактор» находится в Ярославле, играя полуфинальные матчи Кубка Гагарина КХЛ с местным «Локомотивом». Первая игра состоялась 2 апреля, вторая будет 4 апреля. В плотном тренировочном графике спортсмены нашли время для посещения мемориала. Катастрофа с клубом «Локомотив» произошла 7 сентября 2011 года. Чартерный борт Як-42 задел крылом радиомаяк, упал и загорелся. Погибли 44 человека, включая команду «Локомотив» в полном составе. Команда отправлялась на матч открытия сезона в Минск. Рядом с местом гибели «Локомотива» возведен мемориал.